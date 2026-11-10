i Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) überreichte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Stadt Wien / Christian Jobst Hohe Auszeichnung in Wien Ludwig ehrt ÖGB-Boss Katzian mit Gold Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian zu dessen 70. Geburtstag mit einer hohen Auszeichnung geehrt. Von Niklas Burger 10.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Ehre für ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian! Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) überreichte dem Gewerkschaftsboss am Montag (9. November) das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Anlass war Katzians 70. Geburtstag.

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Ludwig: "Fels in der Brandung"

Bei seiner Rede fand der Wiener Bürgermeister deutliche Worte der Anerkennung. "Wolfgang Katzian ist ein Fels in der Brandung", erklärte Ludwig. Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen brauche es Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich konsequent für soziale Gerechtigkeit einsetzen.

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Besonders hob Ludwig die Handschlagqualität des Gewerkschafters hervor. Katzian stehe für klare Positionen, sei aber gleichzeitig bereit, Kompromisse einzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Auch die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt, etwa durch Digitalisierung und Klimawandel, sprach der Bürgermeister an.

Gewerkschaftsboss mit Fußball-Vergangenheit

Wolfgang Katzian blickt auf eine lange Gewerkschaftskarriere zurück. Bereits 1977 begann er als Jugendsekretär bei der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA). Im Jahr 2000 wurde er Bundesgeschäftsführer, 2005 übernahm er den Vorsitz der Gewerkschaft. Seit Juni 2018 steht Katzian an der Spitze des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB).

Auch im österreichischen Fußball hinterließ Katzian seine Spuren. Von 2007 bis 2018 war er Präsident des FK Austria Wien. In seine Amtszeit fielen der Meistertitel 2013 und der Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Für Katzian ist es übrigens nicht die erste hohe Auszeichnung der Stadt Wien: Bereits 2016 erhielt er vom damaligen Bürgermeister Michael Häupl das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.