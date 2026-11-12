i v.l.: Bezirksvorsteher Martin Fabisch, Bezirksvorsteherin Julia Lessacher, NEOS-Klubchefin Selma Arapovic, Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, MQ-Direktorin Bettina Leidl und Bezirksvorsteher Markus Reiter präsentieren die Umbaupläne für die 2er-Linie. Stadt Wien/Christian Fürthner Umbau startet im Frühjahr Wien baut 2er-Linie um - das ändert sich bis 2030 Die Wiener 2er-Linie wird auf 1,5 Kilometern umgebaut. Neue Radwege und Grünflächen kommen. Von Niklas Burger 12.11.2026, 20:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener 2er-Linie bekommt ein neues Gesicht! Auf einer Länge von 1,5 Kilometern zwischen Universitätsstraße und Mariahilfer Straße soll die wichtige Verkehrsader bis 2030 umgestaltet werden. Die Stadt verspricht breitere Radwege, mehr Platz für Fußgänger und zusätzliche Grünflächen. Doch kaum sind die Pläne präsentiert, hagelt es bereits Kritik von der Opposition.

Umbau startet schon 2027

Der Umbau erfolgt in drei Etappen. Den Anfang macht im Frühjahr 2027 der Abschnitt zwischen Josefsgasse und Burggasse entlang der Auerspergstraße und Museumsstraße.

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Im Frühjahr 2028 folgt der Bereich zwischen Burggasse und Mariahilfer Straße. Der letzte Abschnitt entlang der Landesgerichtsstraße zwischen Universitätsstraße und Josefsgasse wird im Zuge der Fertigstellung des U-Bahn-Baus bis 2030 umgestaltet.

Radwege werden deutlich breiter

Eine der größten Änderungen betrifft den Radverkehr. Auf beiden Seiten der Zweierlinie entstehen künftig zwischen 2,40 und 2,90 Meter breite Radwege. Besonders deutlich fällt die Veränderung beim Weghuberpark aus. Dort wird der derzeit nur rund einen Meter breite Radweg fast verdreifacht.

So soll die neue Wiener 2er-Linie aussehen i ?

Auch an Kreuzungen soll es sicherer werden. Bei der Neustiftgasse etwa sollen getrennte Ampelphasen Konflikte zwischen rechtsabbiegenden Autos und geradeaus fahrenden Radfahrern verhindern.

Neue Bäume und Grünflächen

In den ersten beiden Bauabschnitten sind außerdem neun neue Bäume und 600 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen vorgesehen. Auch für Fußgänger soll es mehr Platz geben. Vor dem Volkstheater werden Rad- und Gehwege künftig klarer voneinander getrennt.

Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) spricht von einer historischen Chance, die im Zuge des U-Bahn-Baus genutzt werde.

Zusätzlich soll der Vorplatz des MuseumsQuartiers umgestaltet werden. Ein Architektur- und Landschaftswettbewerb ist für Frühjahr 2027 geplant. Mehr Schatten, zusätzliche Sitzmöglichkeiten und bessere Wege sollen den Bereich aufwerten.