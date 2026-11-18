i Die Polizeibeamten weckten den Jagdleiter, befragten ihn und kontrollierten die Tiere. VGT.at 100 Tiere in Boxen Fasanen-Eklat – Jetzt droht Jäger der Jagdkartenentzug Nach dem Fund von rund 100 Fasanen in engen Kisten in Niederösterreich hat der VGT einen Jagdleiter angezeigt. Dem Mann drohen nun Konsequenzen. Von Victoria Carina Frühwirth 18.11.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Wirbel um rund 100 Fasane in engen Transportkisten in Hof am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) geht der Verein gegen Tierfabriken (VGT) jetzt einen Schritt weiter. Wie die Tierschützer am Dienstag, 17. November, bekannt gaben, wurde umfassend Anzeige gegen den betroffenen Jagdleiter erstattet.

Vier schwere Vorwürfe gegen Jagdleiter

Der Fall hatte bereits Ende Oktober für Aufsehen gesorgt. Damals entdeckten Tierschützer die Vögel auf einem Anhänger. Die Fasane sollen aus Ungarn stammen und für zwei geplante Treibjagden im benachbarten Burgenland bestimmt gewesen sein.

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Polizei weckt Jagdleiter (Bezirk Bruck an der Leitha) i ?

Nun erhebt der VGT gleich mehrere Vorwürfe gegen den Mann. Im Mittelpunkt stehen das geplante illegale Aussetzen der Zuchtfasane, mögliche Verstöße gegen Tiertransportvorschriften, der Verdacht auf Tierquälerei sowie mögliche Verletzungen tiergesundheitlicher Bestimmungen.

Besonders brisant: Im Burgenland ist das Aussetzen gezüchteter Fasane seit 2022 verboten. Laut VGT sollten die Tiere dennoch in einem Jagdrevier zwischen Kaisersteinbruch und Wilfleinsdorf freigelassen werden.

Fasane stundenlang in engen Kisten

Die Tiere sollen laut den Tierschützern mindestens zehn Stunden in den engen Transportkisten auf einem Anhänger verbracht haben. Erst nach einem Polizeieinsatz wurde ihre Rückführung nach Ungarn veranlasst. Bis die Vögel tatsächlich zurückgebracht wurden, sollen weitere Stunden vergangen sein.

Der VGT sieht darin mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und die geltenden Tiertransportvorschriften. Eine geeignete Voliere soll der Jagdleiter nicht besessen haben.

Auch Angst vor ansteckender Geflügelkrankheit

Ein weiterer Vorwurf betrifft die Tiergesundheit. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren laut VGT in ungarischen Geflügelbetrieben Fälle der hochansteckenden Newcastle-Krankheit aufgetreten. Der Verein befürchtet, dass durch das geplante Aussetzen der importierten Fasane auch heimische Wildvögel und Geflügelbetriebe gefährdet hätten werden können. Ob die betroffenen Fasane tatsächlich infiziert waren, ist allerdings nicht bekannt.

Obmann fordert harte Konsequenzen

VGT-Obmann Martin Balluch, der beim damaligen Polizeieinsatz persönlich vor Ort war, zeigt sich empört: "Dieses Verhalten des Jagdleiters ist in vieler Hinsicht wirklich skandalös."Besonders die lange Unterbringung der Vögel in den engen Kisten kritisiert der Tierschützer scharf. Er spricht von Tierquälerei und fordert, dass dem Jagdleiter die Jagdkarte entzogen wird.

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Der VGT richtet seine Forderung sowohl an den niederösterreichischen Landesjagdverband als auch an das Amt der Burgenländischen Landesregierung.

Jetzt sind die Behörden am Zug

Ob der Jagdleiter tatsächlich gegen geltende Gesetze verstoßen hat und ihm der Entzug der Jagdkarte droht, müssen nun die zuständigen Stellen prüfen. Die Vorwürfe sind bislang nicht rechtskräftig festgestellt.

Die Bilder des Tages i ?

Die ursprünglich geplanten Treibjagden wurden nach dem Polizeieinsatz abgesagt. Die rund 100 Fasane wurden nach Ungarn zurückgebracht. Für den Jagdleiter könnte der Fall allerdings noch ein juristisches Nachspiel haben.