Nach dem spektakulären Verkehrsunfall am Montag, 16. November, auf dem Interspar-Parkplatz in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) gibt es jetzt neue Details. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, saß ein 83-jähriger Wiener am Steuer des Unfallwagens. Der Pensionist dürfte mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.
Gegen 12.55 Uhr fuhr der Mann aus Wien-Neubau mit seinem Pkw auf der B14 in Richtung Albrechtstraße. Dabei dürfte er die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Das Auto geriet auf eine Böschung und hob offenbar ab – "Heute" berichtete.
Besonders spektakulär: Der Wagen soll einen auf dem Parkplatz abgestellten Pkw regelrecht überflogen haben. Genau das hatte bereits ein "Heute"-Leserreporter unmittelbar nach dem Unfall vermutet. "Das Unfallauto muss aus dem Kreisverkehr förmlich über das blaue Auto geflogen sein, sonst geht es sich anders gar nicht aus!", schilderte der Augenzeugen Minuten nach dem Crash im "Heute"-Gespräch.
Danach krachte der Wagen auf dem Parkplatz gegen eine 54-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Tulln und vier geparkte Autos.
Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall laut Rotem Kreuz Niederösterreich leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Tulln gebracht. Der 83-jährige Unfalllenker dürfte hingegen unverletzt geblieben sein. Er konnte nach einer Untersuchung durch den Notarzt vor Ort bleiben.
Wie bereits berichtet, standen neben der Feuerwehr auch zwei Rettungstransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Wie hoch der Sachschaden an den insgesamt fünf betroffenen Fahrzeugen ist, bleibt vorerst unklar.
Glück im Unglück: Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zahlreiche Menschen und geparkte Autos auf dem Supermarkt-Parkplatz. Der Crash hätte somit noch deutlich schlimmer ausgehen können.