i Ein Pkw krachte auf einem Parkplatz in mehrere Autos. Leserreporter Neue Details zum Crash Lenker (83) flog mit Auto über Pkw und traf Frau Nach dem heftigen Unfall auf einem Parkplatz in Klosterneuburg ist nun klar: Ein Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und verletzte eine Frau. Von Victoria Carina Frühwirth 17.11.2026, 21:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem spektakulären Verkehrsunfall am Montag, 16. November, auf dem Interspar-Parkplatz in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) gibt es jetzt neue Details. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, saß ein 83-jähriger Wiener am Steuer des Unfallwagens. Der Pensionist dürfte mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Gegen 12.55 Uhr fuhr der Mann aus Wien-Neubau mit seinem Pkw auf der B14 in Richtung Albrechtstraße. Dabei dürfte er die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Das Auto geriet auf eine Böschung und hob offenbar ab – "Heute" berichtete.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auto überflog geparkten Pkw

Besonders spektakulär: Der Wagen soll einen auf dem Parkplatz abgestellten Pkw regelrecht überflogen haben. Genau das hatte bereits ein "Heute"-Leserreporter unmittelbar nach dem Unfall vermutet. "Das Unfallauto muss aus dem Kreisverkehr förmlich über das blaue Auto geflogen sein, sonst geht es sich anders gar nicht aus!", schilderte der Augenzeugen Minuten nach dem Crash im "Heute"-Gespräch.

Unfall bei Interspar-Parkplatz in Klosterneuburg i ?

Danach krachte der Wagen auf dem Parkplatz gegen eine 54-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Tulln und vier geparkte Autos.

Frau ins Krankenhaus gebracht

Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall laut Rotem Kreuz Niederösterreich leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Tulln gebracht. Der 83-jährige Unfalllenker dürfte hingegen unverletzt geblieben sein. Er konnte nach einer Untersuchung durch den Notarzt vor Ort bleiben.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Wie bereits berichtet, standen neben der Feuerwehr auch zwei Rettungstransportwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Wie hoch der Sachschaden an den insgesamt fünf betroffenen Fahrzeugen ist, bleibt vorerst unklar.

Die Bilder des Tages i ?

Glück im Unglück: Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zahlreiche Menschen und geparkte Autos auf dem Supermarkt-Parkplatz. Der Crash hätte somit noch deutlich schlimmer ausgehen können.