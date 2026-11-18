Für den ehemaligen Skirennläufer Manuel Brunner geht es jetzt politisch steil bergauf. Der 45-jährige Purgstaller zieht als elfter niederösterreichischer FPÖ-Abgeordneter in den Nationalrat ein. Gratulationen kommen von Niederösterreichs FPÖ-Chef und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.
Brunner nahm in seiner sportlichen Karriere zweimal an Skiweltmeisterschaften teil und war im Slalom sowie im Riesentorlauf aktiv. Jetzt tauscht er die Rennpiste gegen das politische Parkett.
"Kein Abgeordneter hat einen schnelleren Schwung als Manuel Brunner", scherzt Landbauer. Er sei überzeugt, dass Brunner "auch auf der Piste im Hohen Haus eine ausgezeichnete Figur abgeben" werde.
Politische Erfahrung bringt der 45-Jährige bereits aus seiner Heimatgemeinde Purgstall mit. Dort war er als geschäftsführender Gemeinderat tätig. Und Landbauer streut seinem Parteikollegen regelrecht Rosen: Brunner habe in seiner Heimatgemeinde "ausgezeichnete Arbeit geleistet" und vertrete die freiheitlichen Werte "vom Scheitel bis zur Sohle".
Für Brunner seien die Werte und Traditionen Niederösterreichs nicht verhandelbar, betont der FPÖ-Landeschef. Das Motto "Niederösterreich zuerst" sei für ihn eine Lebenseinstellung.
Ob Brunner im Nationalrat genauso viel Tempo vorlegt wie einst auf der Skipiste, wird sich zeigen. Die Unterstützung seines Parteichefs hat er jedenfalls sicher.