i Der ehemalige Skirennläufer Manuel Brunner (45) aus Purgstall zieht für die FPÖ in den Nationalrat ein. FPÖ Niederösterreich Purgstaller FPÖ-Politiker Ex-Ski-Ass Brunner zieht für FPÖ in Nationalrat ein Vom Skihang ins Parlament: Der ehemalige Rennläufer Manuel Brunner (45) aus Purgstall zieht für die FPÖ in den Nationalrat ein. Von Victoria Carina Frühwirth 18.11.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für den ehemaligen Skirennläufer Manuel Brunner geht es jetzt politisch steil bergauf. Der 45-jährige Purgstaller zieht als elfter niederösterreichischer FPÖ-Abgeordneter in den Nationalrat ein. Gratulationen kommen von Niederösterreichs FPÖ-Chef und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Landbauer: "Kein Abgeordneter hat schnelleren Schwung"

Brunner nahm in seiner sportlichen Karriere zweimal an Skiweltmeisterschaften teil und war im Slalom sowie im Riesentorlauf aktiv. Jetzt tauscht er die Rennpiste gegen das politische Parkett.

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Skirennläufer zieht in den Nationalrat ein i ?

"Kein Abgeordneter hat einen schnelleren Schwung als Manuel Brunner", scherzt Landbauer. Er sei überzeugt, dass Brunner "auch auf der Piste im Hohen Haus eine ausgezeichnete Figur abgeben" werde.

Von Purgstall direkt ins Hohe Haus

Politische Erfahrung bringt der 45-Jährige bereits aus seiner Heimatgemeinde Purgstall mit. Dort war er als geschäftsführender Gemeinderat tätig. Und Landbauer streut seinem Parteikollegen regelrecht Rosen: Brunner habe in seiner Heimatgemeinde "ausgezeichnete Arbeit geleistet" und vertrete die freiheitlichen Werte "vom Scheitel bis zur Sohle".

Die Bilder des Tages i ?

Für Brunner seien die Werte und Traditionen Niederösterreichs nicht verhandelbar, betont der FPÖ-Landeschef. Das Motto "Niederösterreich zuerst" sei für ihn eine Lebenseinstellung.

Ob Brunner im Nationalrat genauso viel Tempo vorlegt wie einst auf der Skipiste, wird sich zeigen. Die Unterstützung seines Parteichefs hat er jedenfalls sicher.