i Archivbild: Der kürzlich verstorbene Norbert Nemeth (l.) neben Klubobmann Herbert Kickl. Helmut Graf "Notwendige Weichenstellungen" Nach Todesfall – Kickl stellt FPÖ-Spitze neu auf Nach dem überraschenden Tod von Norbert Nemeth stellt Kickl seinen Parlamentsklub neu auf. Zwei FPÖ-Größen steigen auf, ein Ex-Sportler rückt nach. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem überraschenden Tod seines langjährigen Vertrauten Norbert Nemeth (57) stellt FPÖ-Chef Herbert Kickl seinen Parlamentsklub personell neu auf. Bei einer Klubsitzung am Dienstag wurden gleich mehrere Personalentscheidungen getroffen. Zwei prominente Freiheitliche steigen auf, ein ehemaliger Skirennläufer zieht neu in den Nationalrat ein.

Wie die FPÖ bekannt gab, wurden die beiden Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker einstimmig zu stellvertretenden Klubobleuten gewählt. Sie verstärken damit die Führung rund um Herbert Kickl.

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Zwei neue Stellvertreter für Kickl

"Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker sind zwei zentrale Säulen der freiheitlichen Bewegung", erklärte Kickl nach der Wahl. Er freue sich, dass beide künftig auch an der Spitze des Parlamentsklubs mitarbeiten.

Das Stellvertreterteam besteht damit aus fünf Personen: Neben Schnedlitz und Hafenecker gehören ihm weiterhin Dagmar Belakowitsch, Susanne Fürst und Peter Wurm an.

Auch die bisherigen Aufgaben des verstorbenen Norbert Nemeth wurden neu verteilt. Markus Tschank übernimmt den Bereich Immunität, Michael Schilchegger wird neuer Geschäftsordnungssprecher der FPÖ. Beide Personalentscheidungen erfolgten ebenfalls einstimmig.

Ex-Skirennläufer zieht ins Parlament ein

Für den verstorbenen Nationalratsabgeordneten Nemeth rückt Manuel Brunner aus Niederösterreich nach. Der 45-Jährige lebt mit seiner Partnerin und seinen beiden Kindern in Purgstall an der Erlauf.

Sein bisheriger Lebenslauf ist ungewöhnlich: Brunner war früher aktiver Skirennläufer, musste seine sportliche Karriere jedoch nach schweren Verletzungen beenden. Anschließend wechselte er in den elterlichen Personalbereitstellungsbetrieb.

Dort arbeitet er als leitender Angestellter im Vertrieb und in der Disposition und trägt Verantwortung für rund 300 Mitarbeiter. Daneben engagiert er sich als Sportmanager und ehrenamtlicher Sektionsleiter in Sportvereinen.

Politisch ist Brunner bereits seit mehreren Jahren aktiv. Seit 2020 gehört er als geschäftsführender FPÖ-Gemeinderat der Gemeindepolitik in Purgstall an. Nun folgt der Wechsel auf die bundespolitische Bühne.

Kickl erinnert an verstorbenen Vertrauten

Die personelle Neuaufstellung wurde durch den Tod von Norbert Nemeth notwendig. Der langjährige FPÖ-Klubdirektor war Anfang November im Alter von nur 57 Jahren überraschend verstorben.

Nemeth galt als enger Wegbegleiter Kickls und war seit 2006 als Klubdirektor tätig. Seit Oktober 2024 gehörte er auch dem Nationalrat an.

"Norbert Nemeth fehlt an allen Ecken und Enden – menschlich und fachlich", betonte Kickl. Er sei überzeugt, dass die getroffenen Entscheidungen auch im Sinne seines verstorbenen Vertrauten seien.