i FPÖ Herbert Kickl präsentierte einen neuen FPÖ-Song. Helmut Graf "Wir sind Österreich" Kickl überrascht jetzt alle mit neuem FPÖ-Song Herbert Kickl präsentierte einen neuen FPÖ-Song über Heimatliebe und Zusammenhalt. Im Netz gibt es Lob, aber auch KI-Vorwürfe. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heimatbilder, Österreich-Fahnen und Wahlkampfveranstaltungen: Die FPÖ hat einen neuen Song veröffentlicht. Parteichef Herbert Kickl veröffentlichte das Musikvideo auf seinen Social-Media-Kanälen. Auch auf dem YouTube-Channel der Freiheitlichen ist das Lied mit dem Titel "Wir sind Österreich" abrufbar.

In dem Song geht es um Freiheit und die gemeinsame Identität der Menschen im Land. So heißt es im Refrain: "Wir sind Österreich, wenn wir zusammenstehen. Wenn wir füreinander da sind und gemeinsam weitergehen. Wir sind Österreich, weil uns so vieles eint. Weil wir an morgen glauben und gemeinsam vorwärtsgehen."

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Kickl: "So klingt echte Heimatliebe"

Unterlegt wird die Musik mit Bildern von FPÖ-Politikern, Fans der Partei, Aufnahmen von Orten in Österreich und rot-weiß-roten Fahnen. Der Name der Partei kommt im Liedtext nicht vor. Vielmehr wird die gemeinsame Leistung der Menschen in Handwerk, Forschung, Ehrenamt, Betrieb und Vereinen in den Vordergrund gestellt.

Auch die Traditionen und die Arbeit der vorherigen Generationen werden erwähnt. Die Botschaft des Songs: "Was einer nicht alleine schafft, gelingt gemeinsam Stück für Stück." FPÖ-Frontmann Herbert Kickl bewarb das Lied mit den Worten: "So klingt echte Heimatliebe".

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So sind die Reaktionen

Die Reaktionen online waren unter dem Beitrag von Kickl überwiegend positiv. So schrieb eine Userin von einem "sehr schönen" und "bewegendem" Song. Auch unter dem Video auf YouTube hieß es etwa "Großartig" oder "Wöltklasse".

Aber auch kritische Stimmen meldeten sich zu Wort: "Erkennt jeder Musiker nach dem 2. Takt als ganz typische KI-Produktion (Suno, etc.). Das soll für 'Wir sind Österreich' stehen?", fragte etwa ein Nutzer. Die Frage nach dem Interpreten schien noch weitere User zu bewegen: "Könnt Ihr die Urheber bekanntgeben? Also Komponist und Texter? Danke Euch!"