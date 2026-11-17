i Der ORF rechnet mit einem Millionenverlust – 320 Vollzeitstellen könnten wegfallen. imago images/SEPA.Media Düstere Finanzprognose Sparzwang beim ORF – 320 Jobs und Top-Gagen im Visier Wegen der angespannten Finanzlage mit erwartetem Millionenverlust steht der ORF vor einem Kahlschlag: Bis zu 320 Vollzeitstellen könnten wegfallen. Von Lara Heisinger 17.11.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für zahlreiche ORF-Mitarbeiter könnten die kommenden Jahre unangenehm werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sparen – und das offenbar deutlich stärker als bisher bekannt. Neben Einschnitten beim Programm steht auch ein umfangreicher Personalabbau im Raum.

Wie der "Kurier" unter Berufung auf den Finanzplan für 2027 berichtet, könnte die Zahl der Vollzeitstellen bis Ende 2029 um bis zu 320 sinken. Auch Kündigungen dürften dabei eine Rolle spielen.

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37 Millionen Euro Verlust erwartet

Hintergrund sind die angespannten Finanzen des ORF. Für 2027 wird bei der ORF-Mutter ein Verlust von 23,5 Millionen Euro erwartet. Noch schlechter sieht die Prognose für den gesamten Konzern aus: Einschließlich der Tochtergesellschaften wird ein Minus von 37,1 Millionen Euro vor Steuern budgetiert.

Der gewählte ORF-Generaldirektor Clemens Pig hatte die bevorstehende schwierige Phase bereits bei einer Produzententagung als "einem Tal der Tränen" bezeichnet. Auch die amtierende ORF-Chefin Ingrid Thurnher hatte angekündigt, dass die finanzielle Situation Auswirkungen auf das Programm haben werde.

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Bis zu 320 Vollzeitstellen betroffen

Besonders deutlich sollen die Einsparungen beim Personal ausfallen. Laut dem vorliegenden Finanzplan könnte die Zahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der ORF-Mutter von zuletzt knapp 3.000 auf 2.650 bis Ende 2029 sinken. Insgesamt wären damit bis zu 320 Vollzeitstellen betroffen.

Allein durch Pensionierungen und freiwillige Abgänge dürfte diese Reduktion nicht erreichbar sein. Deshalb stehen auch Kündigungen im Raum. Erste Personalmaßnahmen wurden bereits für den ORF-Shop und die Buchungsagentur "ORF-Stars" angekündigt. Weitere Einschnitte könnten folgen.

Auch Null-Lohnrunden, über die Thurnher bereits gesprochen hatte, sollen zur Entlastung beitragen.

Spitzenverdiener müssen ebenfalls zittern

Nicht nur bei den übrigen Mitarbeitern, sondern auch bei den höchsten Gehältern könnte gespart werden. Im ORF gibt es derzeit laut Bericht rund 70 Personen, die jährlich mehr als 170.000 Euro verdienen.

Gerüchten zufolge könnte der künftige Generaldirektor Pig versuchen, diese Gruppe schrittweise um etwa ein Drittel zu verkleinern. Da es sich bei vielen Betroffenen um ältere Mitarbeiter handelt, könnten solche Maßnahmen allerdings arbeitsrechtlich schwierig werden.

Bund streicht 93 Millionen Euro

Ein wesentlicher Grund für die angespannte Finanzlage ist eine Entscheidung der Bundesregierung. Ab 2027 erhält der ORF einen bisher gesetzlich vorgesehenen Zuschuss von 93 Millionen Euro nicht mehr. Das Geld sollte den Verlust der Möglichkeit zum Vorsteuerabzug ausgleichen.

Die ORF-Führung will dagegen vor den Verfassungsgerichtshof ziehen. Dabei soll insbesondere geprüft werden, ob die kurzfristige Streichung mit dem europäischen Medienfreiheitsrecht vereinbar ist. Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung könnte allerdings einige Zeit vergehen.

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ORF-Beitrag bleibt bei 15,30 Euro

Zusätzlich erschwert die eingefrorene Haushaltsabgabe die Finanzplanung. Der ORF-Beitrag beträgt seit 2024 monatlich 15,30 Euro und soll bis 2029 auf diesem Niveau bleiben. Damit gibt es über mehrere Jahre keinen Inflationsausgleich.

Zwar darf der ORF inzwischen bis zu 780 Millionen Euro aus den Beiträgen verwenden. Tatsächlich stehen ihm laut Finanzplan für 2027 nach Abzügen für die OBS-Vergütung und Wertberichtigungen aber nur 703,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Zuvor lag die gesetzliche Obergrenze bei 710 Millionen Euro. Darüber hinausgehende Einnahmen mussten auf ein Sperrkonto fließen, dessen Mittel nun aufgebraucht werden sollen.

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Neuer ORF-Chef kündigt "Kassasturz" an

Die Sparmaßnahmen fallen mit einem Wechsel an der ORF-Spitze zusammen. Pig soll im Jänner die Generaldirektion übernehmen. Auch die Finanzführung wird neu besetzt: Silvia Lieb, bisher Vorstandsvorsitzende der Moser Holding, kommt von außen zum ORF.

Die bisherige ORF-Chefin Thurnher bleibt dem Unternehmen erhalten, ihre bisherige Führungsfunktion läuft jedoch aus. Pig hat für das Ende des ersten Quartals einen umfassenden "Kassasturz" angekündigt. Auf Basis, der dann vorliegenden Zahlen sollen die notwendigen Einschnitte konkretisiert werden.

Ab 2028 wieder ausgeglichene Bilanz geplant

Trotz der schwierigen Ausgangslage sieht der Finanzplan bereits für 2028 wieder ein ausgeglichenes Ergebnis beim ORF selbst vor. Ob diese Prognose hält, dürfte auch von den weiteren Sparmaßnahmen und der Entwicklung der Einnahmen abhängen.

Langfristig wartet zudem eine weitere finanzielle Verpflichtung auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ab 2035 beginnt die Rückzahlung einer Anleihe, die für die Sanierung, Modernisierung und den teilweisen Neubau des ORF-Zentrums aufgenommen wurde. Ihr Volumen soll dem Bericht zufolge rund 180 Millionen Euro betragen.