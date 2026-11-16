i Bei Bargeldeinzahlungen können Banken genauer nachfragen. istock Bank kontrolliert Neue Bargeld-Regeln – das ändert sich für dein Konto Bei Bargeldeinzahlungen können Banken genauer nachfragen. Ab Juli 2027 treten in Österreich neue EU-Vorschriften in Kraft. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 19:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab Juli 2027 gelten in Österreich neue Vorschriften für den Umgang mit Bargeld. Wer größere Summen auf sein Bankkonto einzahlt, muss sich auf zusätzliche Kontrollen einstellen. Doch auch schon jetzt können Banken nachfragen, woher das Geld stammt.

Eine fixe Grenze, ab der bei Einzahlungen auf ein bestehendes Girokonto automatisch ein Herkunftsnachweis verlangt wird, gibt es hierzulande derzeit nicht. Entscheidend ist vielmehr, ob eine Geldbewegung zum bisherigen Verhalten des Kunden passt.

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Erscheint eine Einzahlung ungewöhnlich, darf die Bank entsprechende Unterlagen verlangen. Dazu zählen etwa Kaufverträge, Lohnzettel oder Versicherungsdokumente. Hintergrund sind die gesetzlichen Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Kontrolle auch bei kleineren Summen

Während in Deutschland bei Bareinzahlungen von mehr als 10.000 Euro grundsätzlich ein Herkunftsnachweis erforderlich ist, gelten in Österreich andere Bestimmungen. Hier spielt unter anderem eine Grenze von 15.000 Euro bei bestimmten Bankgeschäften eine Rolle.

Allerdings können auch deutlich niedrigere Beträge überprüft werden. Selbst bei Einzahlungen von 9.000 Euro sind Rückfragen möglich, wenn die Bank eine Transaktion als auffällig einstuft.

Neue Regeln ab Juli 2027

Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung werden die Kontrollen ab 10. Juli 2027 stärker vereinheitlicht. Bei bestimmten gelegentlichen Bargeldtransaktionen greifen bereits ab 3.000 Euro Identifizierungs- und Überprüfungspflichten. Umfassendere Kontrollen sind bei gelegentlichen Transaktionen grundsätzlich ab 10.000 Euro vorgesehen.

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Zudem sollen Kredit- und Finanzinstitute Bargeldbewegungen ab 10.000 Euro an die zuständige nationale Meldestelle melden. Das allein bedeutet jedoch nicht, dass ein Verdacht auf Geldwäsche besteht.

Bargeld einzahlen bleibt erlaubt

Die ebenfalls geplante EU-weite Bargeldobergrenze von 10.000 Euro betrifft bestimmte Zahlungen für Waren und Dienstleistungen, nicht aber Einzahlungen auf Bankkonten.

Größere Summen dürfen daher weiterhin eingezahlt werden. Bankkunden sollten allerdings erklären und gegebenenfalls nachweisen können, woher das Geld stammt.