i Gegen Karin Kneissl wurde angeblich ein Verfahren zum Entzug der Staatsbürgerschaft eingeleitet. APA-Images / AFP / SEFA KARACAN "Verfahren eingeleitet" Kneissl droht jetzt Entzug der Staatsbürgerschaft Ex-Außenministerin Karin Kneissl sagte, dass Österreich ihr die Staatsbürgerschaft entziehen wolle. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 18:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bereits seit 2024 wohnt Ex-Außenministerin Karin Kneissl in einem Haus in der Oblast Rjasan – etwa 210 Kilometer von Moskau entfernt. Von dort aus gab sie auch schon regelmäßig Interviews, in denen sie nicht mit Kritik an Österreich spart.

So habe sie in ihrer alten Heimat "Morddrohungen" und "ein faktisches Arbeitsverbot" erhalten. Die Neos hatten zuletzt eine Initiative gestartet, um der ehemaligen Politikerin ihre Staatsbürgerschaft zu entziehen.

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"Im Dienste Putins, etwa im Russischen Wirtschaftsinstitut oder als Kolumnistin auf dem in Österreich verbotenen Sender RT, verbreitet Kneissl sinnbildlich nur eine Botschaft: Österreich sei der Vorhof zur Hölle, Putins Russland der Garten Eden. Wer glaubt, dass diese Auftritte ehrenamtlich und aus reiner Nächstenliebe erfolgen, glaubt auch an Väterchen Frost", sagte damals Neos-Klubobmann Yannick Shetty zur "Krone".

Kneissl nennt Grund für angebliches Verfahren

Gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur "RIA Nowosti" reagierte Kneissl zunächst gelassen auf den möglichen Entzug ihres rot-weiß-roten Passes. "Wenn man mich zu einer staatenlosen Person machen will, dann soll es so sein. Ich kann mich an die UNO wenden, sie haben wunderbare weiße Pässe für Staatenlose", erklärte die Ex-Außenministerin, die laut eigener Aussage keine Russin werden möchte.

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In der Debatte um den möglichen Staatsbürgerschaftsentzug wurde es zuletzt ruhiger. Nun hat sich Kneissl allerdings laut der russischen Nachrichtenagentur Tass zu Wort gemeldet und dabei aufhorchen lassen. Ihr zufolge hätten die österreichischen Behörden ein Verfahren zur Aberkennung ihrer Staatsbürgerschaft in die Wege geleitet. Bestätigt wurde diese Aussage bisher noch nicht.

Laut der Ex-Politiker sei das Verfahren wegen ihrer Tätigkeit an einer russischen Universität eingeleitet worden. Diese Aussagen soll Kneissl im Rahmen der Generalversammlung der Bewegung "Forum der Unterstützer des Kampfes gegen moderne Praktiken des Neokolonialismus" getroffen haben.

Knicks vor Putin

Von 2017 bis zum Ibiza-Skandal 2019 war Kneissl als Außenministerin tätig. Sie wurde damals von der FPÖ für das Amt nominiert. Nachdem die Koalition zwischen der ÖVP von Sebastian Kurz und der FPÖ aufgelöst wurde, zog es Kneissl zunächst nach Frankreich. Danach lebte sie im Libanon und ging schließlich nach Russland. Dort ist sie Leiterin des Gorki-Zentrums an der Staatlichen Universität St. Petersburg.

BILDSTRECKE: Karin Kneissl und Wladimir Putin i ?

International sorgte sie unter anderem für Schlagzeilen, als sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin 2018 zu ihrer Hochzeit in die Steiermark einlud und sich vor ihm verbeugte. Die Bilder gingen um die Welt.