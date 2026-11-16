i Die Ärztekammer spricht sich gegen eine Ausweitung des Impfangebots auf Apotheken aus. Getty Images Wirbel um neue Forderung Impf-Streit eskaliert – Ärztekammer legt nach Die Ärztekammer lehnt Impfungen in Apotheken ab und fordert stattdessen die Medikamentenabgabe direkt beim Arzt. Auch ÖGK-Chef Huss wird kritisiert. Von Heute Politik 16.11.2026, 18:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer zum Arzt geht, soll danach nicht unbedingt noch in die Apotheke müssen. Die Österreichische Ärztekammer will medizinische Leistungen stärker in den Ordinationen konzentrieren – und fordert deshalb auch die Möglichkeit, Medikamente direkt an Patienten abzugeben.

Gleichzeitig spricht sie sich gegen eine Ausweitung des Impfangebots auf Apotheken aus. Bei einer Pressekonferenz am Montag machte die Standesvertretung deutlich, dass sie andere Maßnahmen für sinnvoller hält, um die Impfquote zu erhöhen.

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Ärzte klagen über Probleme bei Impfstoffen

Nach Ansicht der Ärztekammer fehlt es nicht an Orten, an denen geimpft werden kann. Vielmehr müsse die Versorgung mit Impfstoffen verbessert werden.

Laut Ärztekammer-Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied haben mehr als 90 Prozent der niedergelassenen Ärzte Schwierigkeiten bei der Bestellung und Lieferung von Impfstoffen gemeldet. "Werden die vorhandenen Mengen künftig auf noch mehr Impfstellen verteilt, droht sich die Situation weiter zu verschärfen", warnte Kamaleyan-Schmied.

Gratis-Impfungen statt mehr Impfstellen

Um mehr Menschen zum Impfen zu bewegen, setzt die Ärztekammer vor allem auf eine bessere Verfügbarkeit der Impfstoffe und kostenlose Impfprogramme.

Auch beim elektronischen Impfpass sieht Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart Verbesserungsbedarf. Er fordert eine automatische Erinnerungsfunktion, die auf anstehende Auffrischungsimpfungen hinweist.

"So würden Patientinnen und Patienten wissen, wann eine Auffrischung notwendig ist und Impfserien könnten korrekt durchgeführt werden", argumentierte Steinhart.

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Kritik an ÖGK-Chef

Für zusätzlichen Ärger sorgt eine Aussage von ÖGK-Obmann Andreas Huss. Dieser hatte das Impfen als "keine Raketenwissenschaft" bezeichnet. Steinhart reagierte darauf mit Kritik und bezeichnete die Äußerung als besorgniserregend.

Auch Rainer Wolschner, Impfreferent der Ärztekammer, widerspricht der Vorstellung, dass eine Impfung lediglich aus dem Verabreichen einer Spritze bestehe.

"Es ist nicht die Kompetenz der Apotheker"

Vor jeder Impfung müsse geprüft werden, ob ein Patient dafür geeignet sei. Diese Beurteilung gehöre nach Ansicht Wolschners in ärztliche Hände.

"Wir Ärztinnen und Ärzte kennen unsere Patientinnen und Patienten. Nehmen sie Blutverdünner, bestehen Allergien, liegen Grunderkrankungen vor? Es ist nicht die Kompetenz der Apothekerinnen und Apotheker festzustellen, ob es sich bei einer rinnenden Nase um einen leichten Schnupfen, eine Allergie oder eine beginnende schwere Infektion wie Covid handelt."