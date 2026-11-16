i Am Küniglberg sucht man verzweifelt nach Einsparmöglichkeiten. Denise Auer 780 Millionen Euro kassiert ORF zahlt 24 Millionen Euro nur für Gebühren-Einhebung 24 Millionen Euro gibt der ORF allein für die Einhebung des TV-Beitrags aus. Trotz Milliarden-Einnahme erwartet der Konzern 37 Millionen Euro Verlust. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 19:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ORF nimmt jedes Jahr Hunderte Millionen Euro über den ORF-Beitrag ein. Doch ein beträchtlicher Teil davon fließt nicht direkt in das Programm: Allein für die Einhebung der Haushaltsabgabe durch die eigene Tochtergesellschaft OBS werden 2026 mehr als 24 Millionen Euro veranschlagt. Gleichzeitig droht dem ORF-Konzern 2027 ein Verlust von 37,1 Millionen Euro – bei Einnahmen weit über einer Milliarde Euro (rund 760 Millionen Euro aus ORF-Beiträgen, rund 345 Millionen Euro aus Werbung).

Die Zahlen gehen aus dem aktuellen Finanzplan hervor, über den der "Standard" am Montag berichtete. Demnach rechnet der ORF im laufenden Jahr mit knapp 780 Millionen Euro Einnahmen aus dem ORF-Beitrag. Pikant: Davon gehen gut 24 Millionen Euro allein an die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS), die für die Einhebung zuständig ist. Weitere rund 22 Millionen Euro sind für forderungsabhängige Aufwendungen vorgesehen. Unter dem Strich bleiben dem ORF damit rund 734 Millionen Euro für das laufende Budget.

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2027 steigen die Abzüge auf rund 55 Millionen Euro

Für das kommende Jahr plant der ORF mit rund 760 Millionen Euro aus Beiträgen von Haushalten und Unternehmen. Die Abzüge für die OBS und forderungsabhängige Aufwendungen sollen sich dann auf insgesamt rund 55 Millionen Euro belaufen. Dem Sender bleiben laut Finanzplan somit rund 704 Millionen Euro.

Die Kosten für die Einhebung sind auch deshalb brisant, weil die Umstellung von der GIS-Gebühr auf den ORF-Beitrag ursprünglich Einsparungen bringen sollte. Der Rechnungshof stellte bei einer Prüfung allerdings fest, dass die Aufwendungen der OBS von 2023 auf 2024 um 1,45 Millionen Euro auf 45,48 Millionen Euro gestiegen waren. Als Gründe nannte der Rechnungshof unter anderem höhere Sach- und Beratungsaufwendungen sowie Probleme mit unvollständigen Adressdaten im Zentralen Melderegister.

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ORF erwartet 37 Millionen Euro Verlust

Parallel dazu verschlechtert sich die finanzielle Lage des Medienkonzerns. Für 2027 kalkuliert der ORF selbst mit einem Minus von 23,5 Millionen Euro. Unter Einrechnung der Tochterunternehmen soll der Konzernverlust sogar 37,1 Millionen Euro betragen.

Ein wesentlicher Grund dafür ist der Wegfall eines Bundeszuschusses von 93 Millionen Euro jährlich. Die Bundesregierung streicht ab 2027 die bisherige Kompensation für den Entfall des Vorsteuerabzugs. Um den finanziellen Ausfall abzufedern, will der ORF auch auf Rücklagen zurückgreifen. Rund 40 Millionen Euro sollen dafür noch auf einem Sperrkonto liegen.

Ab 2028 rechnet der Finanzplan wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis für den ORF selbst. Der Konzern soll dann Überschüsse erzielen. Der Stiftungsrat soll das Budget für 2027 und die mittelfristige Finanzplanung am 26. November beschließen.