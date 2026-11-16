i Der ORF rechnet mit einem Verlust von 37,1 Millionen Euro. imago images/SEPA.Media Trotz üppiger Finanzierung 37 Millionen Euro Verlust! ORF schlittert in Mega-Minus Der ORF rechnet für 2027 mit einem Verlust von 37,1 Millionen Euro im gesamten Konzern. Grund dafür sind vor allem wegfallende Zuschüsse des Bundes. Von Heute Politik 16.11.2026, 14:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim ORF zeichnen sich für das kommende Jahr tiefrote Zahlen ab. Obwohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Einnahmen von mehr als einer Milliarde Euro (Haushaltsabgabe, Werbeeinnahmen) erwarten darf, dürfte 2027 ein deutliches Minus in der Bilanz stehen.

Das geht aus dem Finanzplan für 2027 und der mittelfristigen Finanzvorschau hervor, die den Mitgliedern des ORF-Stiftungsrats bereits übermittelt wurden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

37,1 Millionen Euro Verlust geplant

Für den ORF selbst sieht die Planung ein Minus von 23,5 Millionen Euro vor. Noch höher fällt der erwartete Verlust aus, wenn auch die Tochterunternehmen berücksichtigt werden. Für den gesamten ORF-Konzern werden 2027 rote Zahlen in Höhe von 37,1 Millionen Euro budgetiert.

An Einnahmen mangelt es dem ORF laut Finanzplanung nicht. Allein durch die ORF-Beiträge sollen im kommenden Jahr rund 760 Millionen Euro hereinkommen. Weitere rund 345 Millionen Euro werden aus Werbung und sonstigen Erlösen erwartet.

Damit kalkuliert der ORF für 2027 mit Einnahmen von insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro aus diesen beiden Bereichen. Ein wesentlicher Grund für das geplante Defizit ist der Wegfall von 93 Millionen Euro an Zuschüssen aus dem Bundesbudget. Diese Mittel werden ab 2027 gekürzt.

Das sind die neuen ORF-Direktoren i ?

Ab 2028 wieder schwarze Zahlen?

Für die Jahre nach 2027 fällt die Prognose deutlich günstiger aus. Bereits 2028 soll der ORF selbst wieder ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Auch für den gesamten Konzern werden dann wieder Überschüsse erwartet.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht Konzernergebnisse zwischen 11,3 und 15 Millionen Euro im Plus vor.

Allerdings sind diese Beträge noch nicht endgültig. Davon müssen die Gewinnanteile abgezogen werden, die Raiffeisen an der ORF-Sender- und Streamingtochter Big Blue Marble zustehen. Nach diesen Abzügen könnten die tatsächlichen Konzernüberschüsse nur noch im einstelligen Millionenbereich liegen.

Entscheidung fällt am 26. November

Fix beschlossen ist der Finanzplan noch nicht. Der ORF-Stiftungsrat soll am 26. November über das Budget für 2027 und die mittelfristige Finanzvorschau entscheiden.