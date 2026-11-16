Startseite Nachrichten Politik
Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP) geht Finanzminister Marterbauer (SPÖ) wegen dessen Steuerideen frontal an.
Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP) geht Finanzminister Marterbauer (SPÖ) wegen dessen Steuerideen frontal an.
Helmut Graf
Marterbauers Steuerpläne

"Klassenkampf!"– nächster ÖVP-Grande über SPÖ erbost

ÖVP-Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer geht auf SPÖ-Finanzminister Marterbauer los. Dessen Steuerpläne sorgen für neuen Zündstoff in der Koalition.
Von Angela Sellner
16.11.2026, 14:22
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Zwischen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kracht es bei der Steuerpolitik. Im Interview mit "Selektiv" rechnet Hattmannsdorfer mit den Abgabenplänen seines Regierungskollegen ab.

Marterbauer sagt nein – jetzt kracht's in der Koalition

Besonders Marterbauers Vorschlag, die Flugabgabe für Passagiere der Business- und First-Class zu erhöhen, stößt dem ÖVP-Minister sauer auf. "Ich halte von Klassenkampf und neuen Abgabenfantasien relativ wenig", stellt Hattmannsdorfer klar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Brauchen keinen linken Klassenkampf"

Der Wirtschaftsminister warnt vor den Folgen höherer Abgaben für den Luftfahrtstandort Österreich. Rund 1.000 Arbeitsplätze auf heimischen Flughäfen seien bedroht, während die Passagierzahlen jenseits der österreichischen Grenze massiv steigen würden.

„Ich halte von Klassenkampf und neuen Abgabenfantasien relativ wenig.“
Wolfgang Hattmannsdorfer Wirtschaftsminister (ÖVP)

"Wir brauchen jetzt aktive Standortpolitik, wir brauchen Wettbewerbsfähigkeit und keinen linken Klassenkampf, sondern Abgaben und Steuern runter", schießt Hattmannsdorfer gegen die Steuerideen des SPÖ-Finanzministers.

"Bürgern noch mehr wegnehmen": ÖVP-Wut über Marterbauer

Rückendeckung ortet er beim Kanzler: "Auch Bundeskanzler Christian Stocker hat bereits klargestellt: Wir wollen die Flugabgabe senken, und dazu laufen die Gespräche in der Bundesregierung."

Klare Absage an neue Steuern

Hattmannsdorfers Kritik geht über die Flugabgabe hinaus. Auch zusätzlichen Belastungen für Unternehmen erteilt er eine deutliche Absage. Marterbauer hatte auf EU-Ebene zuletzt eine solche neue Abgabe ins Spiel gebracht.

Auch interessant

WKO-Chefin mit Ansage: "Marterbauer würde ich raten..."
Marterbauer sagt nein – jetzt kracht's in der Koalition
"Irrsinn" – Marterbauers Steuer-Plan sorgt für Ärger

Dazu wolle er "unmissverständlich klarstellen", so VP-Minister Hattmannsdorfer: "Immer neue Steuern sind keine Antwort auf die wirtschaftlichen Herausforderungen. Unsere Betriebe brauchen Entlastung und keine zusätzlichen Belastungen."

Wer Wachstum und Arbeitsplätze sichern wolle, müsse Kosten senken, Investitionen erleichtern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Hier stimmen sogar 76 % der FPÖ-Wähler Marterbauer zu

Zoff in der Koalition

Damit prallen innerhalb der Regierung unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Während Marterbauer sich eine höhere Flugabgabe für teurere Ticketklassen vorstellen kann, will Hattmannsdorfer die Belastung für die Luftfahrt insgesamt senken.

WKO-Chefin mit Ansage: "Marterbauer würde ich raten..."

Aktuell laufen laut "Heute"-Informationen in der Regierung Gespräche über eine Senkung der Flugabgabe. Die Positionen von ÖVP und SPÖ dürften weit auseinander liegen.

Auch deutscher SPD-Kollege dagegen

Die von Marterbauer propagierte europaweite Abgabe für Großkonzerne stößt übrigens auch in Deutschland auf Widerstand. Der deutsche, ebenfalls rote (!) Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) erklärte, eine solche Unternehmensbesteuerung sei "in dieser Form das falsche Signal."

sea, Akt. 16.11.2026, 14:27, 16.11.2026, 14:22
Mehr zum Thema
Flugabgabe Wolfgang Hattmannsdorfer Markus Marterbauer ÖVP

Weiterlesen

Weitere Storys
SPÖ Koalition Steuern Wirtschaft
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote