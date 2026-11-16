i Der Staat muss 94 Millionen Euro pro Tag zuschießen, um das Pensionssystem zu finanzieren. iStock Milliarden-Lücke wächst weiter Experte schlägt Alarm: So teuer sind unsere Pensionen 34,1 Mrd. Euro muss der Staat heuer fürs Pensionssystem zuschießen. Bis 17. November ist rechnerisch die gesamte Lohnsteuer dafür aufgebraucht. Von Angela Sellner 16.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pensionsausgaben sind der größte Brocken im Staatshaushalt. Stolze 34,1 Milliarden Euro muss der Bund heuer aus dem Budget zuschießen, um die Differenz zwischen Beitragsleistungen und Auszahlungen im staatlichen Pensionssystem auszugleichen.

Das sind umgerechnet rund 94 Millionen Euro pro Tag. Und die Rechnung wird für den Staat immer teurer.

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Tag der Pensionslücke

Wie groß das Problem mittlerweile ist, zeigt eine neue Berechnung der Denkfabrik Agenda Austria. Deren Experten haben den sogenannten "Tag der Pensionslücke" ermittelt. Das Ergebnis hat es in sich: Bis zum 17. November sind rechnerisch sämtliche Lohnsteuereinnahmen aufgebraucht, nur um das Loch im Pensionssystem zu stopfen.

Was das bedeutet, erklärt Agenda-Austria-Ökonom Dénes Kucsera gegenüber "Heute": Rein rechnerisch bleiben damit nur die Lohnsteuereinnahmen der letzten sechs Wochen des Jahres für andere staatliche Aufgaben – etwa für Schulen, Forschung, Straßen oder andere wichtige Infrastrukturinvestitionen.

Es handelt sich wohlgemerkt um einen rechnerischen Vergleich. Die Lohnsteuer bis 17. November fließt nicht tatsächlich ausschließlich in die Pensionen. Die Zahlen zeigen aber, wie stark die Pensionsausgaben das Budget belasten.

Loch immer größer

Besonders alarmierend ist der Blick zurück. "Vor zehn Jahren musste der Staat für die Pensionen noch 19 Milliarden Euro zuschießen; der Stichtag lag am 8. Oktober", erklärt Kucsera. Heute liegt der Betrag bei 34,1 Milliarden Euro.

Innerhalb eines Jahrzehnts ist der notwendige Zuschuss damit um rund 15 Milliarden Euro beziehungsweise fast 80 Prozent gestiegen.

Und eine Entspannung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Weil die Bevölkerung immer älter wird, steigt auch der finanzielle Druck auf das Pensionssystem.

950.000 zusätzliche Senioren

"In den nächsten zehn Jahren werden wir 950.000 Personen mehr über 65 haben", warnt Ökonom Kucsera. Das bedeutet: Immer mehr Menschen beziehen eine Pension, während die Finanzierung für den Staat zunehmend schwieriger wird.

Besonders angespannt dürfte die Situation laut Kucsera im Jahr 2034 sein. Dann werde der Gipfel erreicht. Doch auch danach gibt es keine Entwarnung. Seine ernüchternde Prognose: "Danach bleibt es konstant schlecht."

Pensionsalter rauf

Für den Agenda-Austria-Ökonomen führt deshalb kein Weg an einer unpopulären Maßnahme vorbei: Das gesetzliche Pensionsalter müsse steigen. Und zwar rasch.

Agenda-Austria-Ökonom Dénes Kucsera erläutert im "Heute"-Gespräch die Finanzspirale des Pensionssystems. Elke Mayr

„Diese Reform sollte gestern passieren.“ Dénes Kucsera Ökonom bei Agenda Austria

Ein Jahr später in Pension zu gehen, würde die Auszahlungen um rund 3,5 bis 4 Milliarden Euro reduzieren.

Allerdings würde selbst eine schnelle Entscheidung für ein Anheben des Pensionsalters beispielsweise auf 67 die Staatskasse nicht sofort entlasten. Denn bis eine solche Reform ihre Wirkung entfalten würde, vergehen Jahre. Schließlich gibt es Prinzipien wie den "Vertrauensschutz" – Personen, die knapp vor Erreichen des derzeit geltenden Pensionsalters stehen, können nicht von jetzt auf gleich verpflichtet werden, noch zwei Jahre dranzuhängen.

Kucsera drängt deshalb aufs Tempo bei einer politischen Entscheidung. Sein eindringlicher Appell an die Politik: "Diese Reform sollte gestern passieren."

Um das Budget zu entlasten, könnte man natürlich auch die Pensionen direkt kürzen, nennt der Agenda-Austria-Experte eine weitere, nicht weniger heikle Maßnahme.

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Polit-Dilemma

Auch wenn zuletzt seitens der Neos wie auch der ÖVP vermehrt Stimmen laut wurden, über ein höheres Pensionsalter solle zumindest diskutiert werden, gibt es für die laufende Legislaturperiode keine derartigen Pläne. Für die SPÖ ist es ohnehin ein Tabuthema.

Experten und Industrievertreter werden dabei nicht müde zu wiederholen, längeres Arbeiten für alle sei alternativlos.