i Ab Jänner 2027 steigen die Gehälter für rund 130.000 Beschäftigte in der Sozialwirtschaft. istock Löhne steigen wieder Gehaltsplus fix! Diese Beschäftigten bekommen mehr Geld Ab Jänner 2027 steigen die Gehälter für rund 130.000 Beschäftigte in der Sozialwirtschaft. Bis zu 84 Euro brutto mehr sind monatlich möglich. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Pflege, Betreuung und anderen sozialen Berufen dürfen sich Tausende Beschäftigte auf ein Gehaltsplus freuen. Mit Jahresbeginn 2027 steigen die Bezüge in der Sozialwirtschaft um mindestens 2,3 Prozent. Sollte die Inflation entsprechend hoch ausfallen, sind sogar 2,5 Prozent möglich. Je nach Einstufung macht das zwischen 57 und 84 Euro brutto im Monat aus, wie die Plattform "finanz.at" berichtet.

Betroffen sind laut Gewerkschaft rund 130.000 Arbeitnehmer. Grundlage ist eine Einigung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften vom Jänner 2026. Damals wurde nach fünf Verhandlungsrunden ein Abschluss für zwei Jahre erzielt. Die erste Erhöhung gab es bereits im April.

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Entscheidung fällt im Dezember

Wie viel Geld tatsächlich dazukommt, steht noch nicht endgültig fest. Ausschlaggebend ist die durchschnittliche Teuerung von November 2025 bis Oktober 2026. Liegt diese über 2,3 Prozent, fällt auch das Gehaltsplus höher aus. Die Obergrenze beträgt 2,5 Prozent.

Nachdem die Inflation im September und Oktober jeweils 3,6 Prozent erreichte, zeichnet sich die maximale Erhöhung ab. Gewissheit soll es im Dezember geben.

Bei einem bisherigen Einstiegsgehalt von 3.074,80 Euro wären das rund 41 bis 44 Euro netto mehr pro Monat. Mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld summiert sich das auf etwa 600 bis 650 Euro jährlich. Für Beschäftigte mit einem Gehalt über dem Kollektivvertrag sind jedenfalls 2,3 Prozent mehr vorgesehen.

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Neue Regeln für Beschäftigte

Der Abschluss betrifft nicht nur das Einkommen. Ab 2027 werden geteilte Dienste außerhalb der mobilen Betreuung eingeschränkt. Dafür braucht es künftig eine Betriebsvereinbarung oder die Zustimmung der Arbeitnehmer. Bei Teilzeitbeschäftigten wird der Spielraum für Mehrstunden von acht auf vier Stunden reduziert.

Auch der Pflegezuschuss bleibt erhalten. Vollzeitkräfte bekommen die monatlichen 135,50 Euro brutto weiterhin bis Ende 2027.

Eine vergleichbare Regelung gibt es bei der Caritas mit mehr als 17.000 Beschäftigten. Dort steigen die Gehälter ebenfalls um mindestens 2,3 Prozent. Zusätzlich kommt ab 2027 eine weitere Gehaltsstufe für Mitarbeiter ab dem 18. Berufsjahr hinzu.