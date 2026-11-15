i Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seiner Rede während der Gedenkveranstaltung im Deutschen Bundestag am 15. November 2026. Reuters Rede im Deutschen Bundestag "Wie konnte das passieren": Van der Bellen rüttelt wach "Wir dürfen nicht abstumpfen", warnte Bundespräsident Van der Bellen zum Volkstrauertag in Berlin vor Gleichgültigkeit und dem Verlust des Mitgefühls. Von Angela Sellner 15.11.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bundespräsident Alexander Van der Bellen war am Sonntag (15. November) anlässlich des Volkstrauertags bei seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier in Berlin.

Zu Mittag legten beide Kränze an der Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Neuen Wache, nieder.

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Bei der anschließenden Gedenkveranstaltung im Deutschen Bundestag ließ Van der Bellen mit einer emotionalen Rede aufhorchen, in der er an die Opfer des Nationalsozialismus und der Weltkriege erinnerte. Seine zentrale Botschaft: "Wir dürfen nicht abstumpfen."

"Mitgefühl ist keine Schwäche"

Zum Einstieg erzählte Van der Bellen eine erschütternde Geschichte der österreichischen Schriftstellerin Christine Nöstlinger. Sie hatte als Kind erlebt, wie ein jüdischer Schuster namens Herr Fischl 1938 von Nationalsozialisten öffentlich gedemütigt wurde. Während er auf Knien mit einer Zahnbürste die Straße schrubben musste, standen Nachbarn daneben und lachten.

Alexander Van der Bellen und sein deutscher Amtskollege Frank-Walter Steinmeier. Reuters

„Wie konnte das passieren? Wie konnte das verloren gehen, was die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft bildet: Unser Mitgefühl.“ Alexander Van der Bellen Bundespräsident

"Was mich an dieser Straßenszene besonders beschäftigt, ist das Verhalten der Mitmenschen", so VdB: "Der Nachbarn, die da standen. Zuschauten. Lachten. Das Leid eines anderen Menschen wurde vielleicht wahrgenommen, aber nicht mehr als solches empfunden."

"Wie konnte das passieren?", fragte Van der Bellen: "Wie konnte das verloren gehen, was die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft bildet: Unser Mitgefühl."

"Mitgefühl ist keine Schwäche. Es ist eine Stärke des Menschen. Es ist das Fundament der Humanität", stellte der Bundespräsident klar.

Klare Worte zu Putin-Krieg

Auch auf die aktuellen Krisen ging Van der Bellen ein. Er verwies auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Gewalt im Nahen Osten und das Leid der Menschen im Sudan.

Dabei machte er deutlich: Mitgefühl dürfe nicht bedeuten, Täter und Opfer gleichzusetzen. "Friede braucht Mitgefühl. Aber Friede braucht auch Recht."

Besonders eindringlich fiel seine Warnung vor Gleichgültigkeit aus. Die Verbrechen der Nationalsozialisten seien kein unabwendbares Schicksal gewesen. Menschen hätten sie geplant und ausgeführt, andere hätten zugesehen oder geschwiegen.

"Können die Lebenden schützen"

Van der Bellen rief dazu auf, aus der Vergangenheit Konsequenzen für die Gegenwart zu ziehen: "Wir können nicht ungeschehen machen, was Menschen anderen Menschen angetan haben. Aber wir können verhindern, dass aus unserem Nicht-helfen-Können ein Nicht-hinsehen-Wollen wird."

Und, so der Bundespräsident eindringlich: "Wir können die Toten nicht mehr schützen. Aber wir können die Lebenden schützen. Wir können nicht verhindern, dass Menschen leiden. Aber wir können verhindern, dass sie mit ihrem Leid alleine bleiben."

Europa müsse ein Ort bleiben, an dem Menschen in Freiheit, Frieden und Würde leben können. Dafür brauche es Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und vor allem Menschlichkeit.

"Und wir brauchen etwas, das keine Institution, keine Verfassung und kein Gesetz herstellen kann: Wir brauchen Mitgefühl", erklärte Van der Bellen: "Die Fähigkeit, im anderen Menschen den Menschen zu sehen."