i Bei der ÖGK wird für 2026 ein Defizit von 72,1 Millionen Euro erwartet. IMAGO/Daniel Scharinger (Symbolbild) Trotz Sparmaßnahmen Fast 700 Millionen Euro Minus – düstere Kassen-Prognose Die Krankenkassen senken ihr Minus für 2026 deutlich. Doch die Entlastung könnte kurz bleiben: In den nächsten Jahren drohen erneut hohe Defizite. Von Heute Politik 15.11.2026, 08:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichischen Krankenkassen steuern heuer auf ein deutlich besseres Ergebnis zu als noch vor wenigen Monaten erwartet. Statt eines Minus von 111,2 Millionen Euro, das im August prognostiziert wurde, rechnen die drei gesetzlichen Krankenversicherungsträger für 2026 mittlerweile nur noch mit einem Defizit von 12,7 Millionen Euro.

Dachverbandschef Peter McDonald spricht von einem Turnaround "Richtung schwarze Null". Doch während sich die aktuelle Finanzlage entspannt, zeichnen die Prognosen für die kommenden Jahre ein deutlich düstereres Bild.

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ÖGK reduziert Minus um Millionen

Besonders stark verbessert hat sich die Vorschau bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Für 2026 wird nun ein Defizit von 72,1 Millionen Euro erwartet. Im August war man noch von 151,5 Millionen Euro ausgegangen.

McDonald, der auch Co-Vorsitzender der ÖGK ist, verweist auf die Entwicklung der vergangenen Monate. Vor seinem Amtsantritt sei für 2026 noch ein Minus von einer Milliarde Euro prognostiziert worden. Durch konsequente Maßnahmen habe man dieses deutlich reduzieren können.

Anders sieht es bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) aus. Dort wird mittlerweile ein Abgang von 68,4 Millionen Euro erwartet. Im August lag die Prognose noch bei minus 65,1 Millionen Euro.

Die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) steht hingegen weiterhin im Plus. Sie rechnet für 2026 mit einem Überschuss von 127,8 Millionen Euro – um 22,4 Millionen Euro mehr als noch im August.

Ergebnis der Krankenversicherungsträger in Mio. Euro, 2026 vorläufig, ab 2027 Prognose. APA-Images / APA-Grafik

300 Dienstposten werden abgebaut

Hinter der verbesserten Bilanz steckt laut McDonald ein "Bündel an Maßnahmen". Die Krankenversicherungsträger haben unter anderem ihre Ausgaben in der Verwaltung reduziert. So werden 300 Dienstposten abgebaut. Dazu kommt ein Kollektivvertragsabschluss "spürbar unter der Inflation". Auch die Verwaltungsflächen sollen um zehn Prozent verkleinert werden.

Zusätzlich konnten bei Verhandlungen Einsparungen erzielt werden. "Etwa ist es uns gelungen, die Pharmarabatte gegenüber 2025 um 20 Prozent zu steigern", erklärte McDonald. Auch mit den Ärztekammern habe man "maßvolle Ergebnisse" erreicht.

Allerdings tragen nicht nur die Krankenkassen selbst zur finanziellen Entlastung bei. Auch Versicherte müssen zusätzliche Kosten übernehmen. Dazu zählen die Angleichung der E-Card-Gebühr für Pensionisten an jene der Erwerbstätigen sowie gestaffelte Selbstbehalte bei Krankentransporten.

2028 drohen fast 700 Millionen Euro Minus

Trotz der verbesserten Zahlen für 2026 bleibt die finanzielle Zukunft der Krankenversicherungen angespannt. Bereits 2027 rechnen die drei Träger gemeinsam wieder mit einem Defizit von 471,7 Millionen Euro. Im August war man für dieses Jahr noch von einem Minus von 188,2 Millionen Euro ausgegangen.

Noch schlechter fällt die Prognose für 2028 aus: Dann könnte das Defizit auf 694,9 Millionen Euro anwachsen. Die bisherige Vorschau hatte lediglich ein Minus von 406 Millionen Euro vorgesehen. Besonders stark dürfte die ÖGK betroffen sein. Ihr prognostiziertes Defizit steigt 2027 auf 451,9 Millionen Euro und 2028 auf 598,2 Millionen Euro.

Immer mehr ältere Versicherte

McDonald sieht die steigende Zahl älterer Menschen und den medizinischen Fortschritt als zentrale Herausforderungen für die Finanzierung des Gesundheitssystems. Die Folgen dieser Entwicklung würden in den kommenden Jahren bereits "deutlich sichtbar".

Gleichzeitig müsse man sich eingestehen, "dass wir dadurch jedes Jahr aufs Neue bei null oder eigentlich im Minus beginnen müssen". Der Dachverbandschef verweist darauf, dass die Verwaltung lediglich zwei Prozent der Mittel beanspruche. Die übrigen 98 Prozent würden direkt für Versicherungsleistungen verwendet.

"Die über 65-Jährigen werden in den nächsten 25 Jahren um 900.000 Personen ansteigen, und ein über 65-Jähriger braucht doppelt so viel medizinische Leistungen wie ein Durchschnittsversicherter", argumentierte McDonald. Gleichzeitig sinke die Zahl der Beitragszahler, während die Wirtschaft weniger stark wachse als in früheren Jahren.

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Warnung um Gesundheitsversorgung

Für den Dachverbandschef geht es deshalb nicht nur darum, kurzfristig Geld einzusparen. Er will sicherstellen, dass auch künftige Generationen medizinisch versorgt werden können.

"Mir bereiten weniger Maßnahmen, wie die 13 Euro pro Jahr, damit Pensionisten gleich viel E-Card-Gebühr zahlen wie Erwerbstätige, schlaflose Nächte als die Verantwortung unseren Kindern gegenüber, dass der Generationenvertrag nicht still und heimlich in die Brüche geht. Die nächste Generation muss sich darauf verlassen können, dass wir uns auch für sie noch Spitzenmedizin auf E-Card und den vollen medizinischen Fortschritt leisten können."

Um die Gesundheit der Bevölkerung langfristig zu verbessern, fordert McDonald außerdem einen "Nationalen Aktionsplan für Bewegung und Sport".

Der Dachverbandschef, der auch Präsident der Sportunion ist, sieht dabei die Bundesregierung in der Pflicht. Bewegung und Sport sollen seiner Vorstellung nach über verschiedene Ministerien und gesellschaftliche Bereiche hinweg stärker gefördert werden.