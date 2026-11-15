i ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl. Helmut Graf Wehrdienst-Reform ÖVP-Klubchef sicher – Zivildienst wird 2029 verlängert ÖVP-Klubchef Gödl rechnet schon 2029 mit einer verpflichtenden Zivildienst-Verlängerung. Die Wehrdienstreform soll noch heuer beschlossen werden. Von Heute Politik 15.11.2026, 10:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für junge Männer in Österreich könnte der Zivildienst schon bald länger dauern. Obwohl die geplante Wehrdienstreform zunächst nur eine freiwillige Verlängerung vorsieht, erwartet ÖVP-Klubchef Ernst Gödl bereits für 2029 eine verpflichtende Ausweitung.

In einem Interview mit der "Presse" zeigt sich der Politiker überzeugt, dass die Voraussetzungen dafür rasch erfüllt sein werden.

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"Wird bereits 2029 verpflichtend verlängert"

Bei der Wehrdienstreform hatte die ÖVP ursprünglich auf das sogenannte 8+2-Modell gesetzt. Dieses sieht acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate Milizübungen sowie einen zwölfmonatigen Zivildienst vor.

In den Koalitionsverhandlungen musste die Volkspartei allerdings Zugeständnisse machen. Der nun geplante Kompromiss soll dem Bundesheer drei zusätzliche Ausbildungsmonate bringen. Beim Zivildienst ist vorerst eine freiwillige Verlängerung um zwei Monate vorgesehen.

Später soll unter bestimmten Voraussetzungen eine verpflichtende Verlängerung auf elf Monate möglich werden. Entscheidend ist dabei unter anderem die Entwicklung der Zahl der Grundwehrdiener.

Gödl erwartet, dass diese Regelung schon bald greifen wird. Er verweist auf sinkende Zahlen bei den Stellungspflichtigen und einen zunehmenden Trend zum Zivildienst. Auf die Frage, wann die Verlängerung verpflichtend werden könnte, antwortet der ÖVP-Klubchef: "Nach aktueller Einschätzung bin ich mir ganz sicher, dass der Zivildienst bereits 2029 verpflichtend verlängert wird."

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Reform soll noch heuer beschlossen werden

Trotz der Kritik an den bisherigen Verhandlungen hält Gödl die Reform für einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Landesverteidigung. Für den Beschluss dürfte allerdings auch die Zustimmung der Grünen notwendig sein. Diese verlangen unter anderem eine bessere finanzielle Entschädigung für Zivildiener.

Über diesen Punkt werde derzeit verhandelt, erklärt Gödl. Er zeigt sich zuversichtlich, dass eine Einigung gelingt und die Reform noch in diesem Jahr beschlossen werden kann.

Eine Ausweitung der Wehrpflicht auf Frauen oder ausländische Staatsbürger schließt der ÖVP-Politiker vorerst aus. Das bestehende System mit einer Verpflichtung für männliche Staatsbürger hält er trotz der demografischen Entwicklung weiterhin für ausreichend.