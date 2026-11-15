i In Österreich gibt es noch Zuschüsse zu holen. Bei einigen Boni endet die Antragsfrist bereits am 31. Dezember. istock Hunderte Euro warten Frist läuft ab! Diese Boni kannst du dir noch sichern Ob Pflege, Pendeln oder Heizen: In Österreich gibt es noch Zuschüsse zu holen. Bei einigen Boni endet die Antragsfrist bereits am 31. Dezember. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 10:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob Pflege, Pendeln oder Heizen: In Österreich gibt es auch 2026 zahlreiche finanzielle Zuschüsse. Bei einigen Förderungen endet die Antragsfrist bereits am 31. Dezember. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann sich noch mehrere Hundert Euro sichern.

Das Jahr geht langsam zu Ende – und damit laufen auch einige Förderungen aus. Bund und Länder unterstützen Haushalte, Arbeitnehmer und pflegende Angehörige mit unterschiedlichen Zuschüssen. Ein Überblick zeigt, wo noch Geld zu holen ist.

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Bis zu 1.612 Euro für pflegende Angehörige

Wer Angehörige mit mindestens Pflegegeldstufe 4 betreut, kann den Angehörigenbonus erhalten. Dieser beträgt 2026 insgesamt 1.611,60 Euro und wird in zwölf Monatsraten zu je 134,30 Euro ausbezahlt. Entscheidend sind unter anderem Pflegedauer und Einkommen. Die monatliche Netto-Einkommensgrenze liegt bei 1.711 Euro.

In Niederösterreich gibt es außerdem den Pflege- und Betreuungsscheck über 1.000 Euro jährlich. Voraussetzung sind ein Hauptwohnsitz im Bundesland, grundsätzlich Pflegegeldstufe 3 sowie eine verpflichtende Beratung. Die Antragsfrist endet am 31. Dezember.

Geld für Pendler und Reparaturen

In der Steiermark können Arbeitnehmer bis zu 389 Euro Pendlerbeihilfe erhalten. Dafür müssen sie mindestens 25 Kilometer zur Arbeit fahren und dürfen jährlich höchstens 35.000 Euro verdienen.

In Oberösterreich sind bis zu 442 Euro möglich. Die Einkommensgrenze liegt seit November bei 38.000 Euro. Anträge können noch bis Ende Februar 2027 gestellt werden.

Wer defekte Elektro-Haushaltsgeräte reparieren lässt, kann österreichweit bis zu 130 Euro über die Geräte-Retter-Prämie erhalten. Die angegebene Förderfrist endet am 31. Dezember.

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Zuschüsse für Heizen und Wohnen

Im Burgenland können Haushalte noch bis Jahresende den Wärmepreisdeckel beantragen. Die Höhe richtet sich nach Einkommen und Heizkosten.

In der Steiermark gibt es zudem einen Heizkostenzuschuss von 340 Euro. Die Einkommensgrenzen liegen bei 1.827 Euro für Einpersonenhaushalte und 2.741 Euro für Mehrpersonenhaushalte. Anträge sind bis 26. Februar 2027 möglich.

Oberösterreich bietet außerdem eine Wohnbeihilfe von bis zu 300 Euro monatlich. Für 2026 ist ein zusätzlicher Teuerungsfreibetrag von 100 Euro vorgesehen.

100 Euro für Schulsportwochen

Auch Familien mit geringem Einkommen können profitieren. Der sogenannte Schulsportwochen-100er unterstützt Schüler bei der Teilnahme an schulischen Winter- und Sommersportwochen mit 100 Euro. Voraussetzung ist der Nachweis über den Bezug von Sozialleistungen. Die Frist endet am 31. Dezember 2026.