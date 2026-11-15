i Selfie-Power: Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP), Ökonom Christoph Badelt, Infrastrukturminister Hanke (SPÖ), Neos-Staatssekretär Schellhorn (v.r.). BMWET/Holey "Nicht nur ankündigen" Neue Taskforce nimmt Regierungs-Pläne unter die Lupe Wirtschaft und Sozialpartner sollen künftig die Umsetzung der Industriestrategie kontrollieren. Taskforce checkt, ob Maßnahmen bei Firmen ankommen. Von Angela Sellner 15.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bundesregierung macht bei ihrer Industriestrategie 2035 den nächsten Schritt: Eine neue Taskforce soll künftig überprüfen, ob die geplanten Maßnahmen tatsächlich in den österreichischen Betrieben ankommen die gewünschte Wirkung für Österreichs Wirtschaftsstandort erzielen

Mit am Tisch sitzen Vertreter der Regierung, der Wirtschaft und der Sozialpartner.

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"Keine Selbstbeweihräucherung"

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) setzt dabei auf eine Bewertung durch die Praxis. "Ich will keine Industriestrategie, bei der sich die Regierung selbst auf die Schulter klopft. Deshalb holen wir Wirtschaft und Sozialpartner an den Tisch", erklärt Hattmannsdorfer.

Und weiter: "Entscheidend ist nicht, wie viele Maßnahmen wir ankündigen, sondern was bei unseren Betrieben und den Beschäftigten ankommt."

50 % der Maßnahmen angelaufen

Die Industriestrategie 2035 umfasst insgesamt 117 Maßnahmen. Laut aktuellem Regierungsbericht vom November 2026 sind davon 18 bereits umgesetzt, weitere 40 befinden sich in Umsetzung. Damit sind insgesamt 58 Maßnahmen beziehungsweise rund 50 Prozent der Vorhaben umgesetzt oder angelaufen.

„Entscheidend ist nicht, wie viele Maßnahmen wir ankündigen, sondern was bei unseren Betrieben und den Beschäftigten ankommt.“ Wolfgang Hattmannsdorfer Wirtschaftsminister (ÖVP)

Dazu zählen unter anderem die Halbierung der Elektrizitätsabgabe, Maßnahmen zur Stärkung der heimischen Energieproduktion sowie Förderprogramme für Schlüsseltechnologien.

In Umsetzung befinden sich etwa der Industriestrompreis, die Senkung der Lohnnebenkosten, der Bürokratieabbau und neue Maßnahmen zur Fachkräftequalifizierung.

"Muss Wirkung zeigen"

Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) betont, dass die neue Taskforce nicht nur Fortschritte dokumentieren, sondern auch Verbesserungen anstoßen soll.

"Bei der Industriestrategie 2035 ist für mich entscheidend, dass die Maßnahmen tatsächlich Wirkung zeigen", so Hanke. Das begleitende Monitoring mache Fortschritte messbar und zeige, "wo wir erfolgreich sind und wo wir nachschärfen müssen".

"Gerade bei der Entbürokratisierung gibt es viel zu gewinnen, ohne viel auszugeben: Weniger Hürden für Betriebe bedeuten mehr Spielraum für Investitionen, Wachstum und Arbeitsplätze", erklärt Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn.

„Die Industriestrategie darf nicht ein weiteres Papier sein, aus dem keine wirksamen Konsequenzen entstehen.“ Renate Anderl Arbeiterkammer-Präsidentin

Rasche Umsetzung gefordert

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl unterstützt die gemeinsame Vorgehensweise, drängt aber auf konkrete Ergebnisse. "Die Industriestrategie darf nicht ein weiteres Papier sein, aus dem keine wirksamen Konsequenzen entstehen", warnt sie.

Besonders wichtig seien Investitionen in die Qualifizierung der Beschäftigten und eine enge Verknüpfung der Industriestrategie mit einer Fachkräftestrategie.

Auch Industriellenpräsident Georg Knill fordert Tempo. "Eine Strategie wirkt erst, wenn sie auch in den Betrieben ankommt", stellt er klar.

„Im internationalen Bürokratievergleich fällt Österreich weiter zurück. Hier liegt der größte Hebel, der kein Geld kostet.“ Georg Knill Präsident der Industriellenvereinigung

Für 2027 nennt er drei Schwerpunkte: Forschung und Innovation schneller auf den Markt bringen, die Rot-Weiß-Rot-Karte weiter reformieren und die angekündigte Life-Science-Strategie vorantreiben.

Diese Vertreter sitzen in der neuen Taskforce Wirtschaftsministerium

Infrastrukturministerium

Außenministerium

Wirtschaftskammer Österreich

Bundesarbeitskammer

Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)

Landwirtschaftskammer Österreich

Industriellenvereinigung

Drei von den Ministerien nominierte Experten

Regierung muss jährlich Bericht vorlegen

Der unabhängige Produktivitätsrat unter Vorsitz von Ökonom Christoph Badelt übernimmt die Messung der Fortschritte anhand festgelegter Kennzahlen. Die Taskforce bewertet diese Ergebnisse und kann neue Initiativen sowie zusätzliche Schwerpunkte empfehlen.

Die Bilder des Tages i ?

Vorgesehen ist eine jährliche Sitzung auf Spitzenebene. Auf Grundlage der Bewertung muss die Bundesregierung spätestens bis Ende März des jeweiligen Folgejahres einen Bericht über die Umsetzung der Industriestrategie vorlegen.

Die politische Verantwortung bleibt dabei bei der Bundesregierung. Die Taskforce selbst kann Empfehlungen aussprechen, aber keine politischen Entscheidungen treffen.