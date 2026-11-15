i Familien in Österreich drohen durch ein neues Sparpaket Hunderte Euro weniger im Jahr. (Symbolbild) istock Ab 2027 Neue Kürzungen! Familien verlieren Hunderte Euro Auf Österreichs Familien kommen neue Sparmaßnahmen zu. Vielen drohen dadurch Hunderte Euro weniger im Jahr. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Familien in Österreich könnte es in den kommenden Jahren finanziell enger werden. Mit dem Doppelbudget für 2027 und 2028 hat die Bundesregierung mehrere Änderungen beschlossen. Betroffen sind unter anderem die Familienbeihilfe, das Kinderbetreuungsgeld und der Familienbonus Plus. Laut der Online-Plattform "Finanz.at" drohen manchen Haushalten Einbußen von mehreren Hundert Euro jährlich.

Familien bekommen nicht mehr Geld

Obwohl die Lebenshaltungskosten weiter steigen, werden die Familienbeihilfe und das Kinderbetreuungsgeld auch 2028 nicht erhöht. Damit bleiben die Beträge bereits das dritte Jahr in Folge unverändert.

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Die Folge: Familien können sich mit dem Geld immer weniger leisten. Zudem fällt die Berechnungsgrundlage für eine mögliche Inflationsanpassung ab 2029 niedriger aus.

Neue Regeln beim Familienbonus

Auch beim Familienbonus Plus gibt es Änderungen. Für Kinder unter vier Jahren kann ein Elternteil weiterhin die vollen 2.000 Euro jährlich steuerlich geltend machen.

Ab dem vierten Geburtstag wird hingegen ein Teil des Betrags für den zweiten Elternteil reserviert. Sind beide anspruchsberechtigt, kann einer allein nicht mehr den gesamten Bonus nutzen. Alleinerziehende sind ausgenommen.

Vor allem Haushalte mit einem Hauptverdiener und Familien mit mehreren Kindern könnten dadurch Geld verlieren. Wer den Bonus monatlich über das Gehalt bezieht, spürt die Änderung bereits ab Jänner 2027. Bei der Arbeitnehmerveranlagung wird sie erst 2028 sichtbar.

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Zwei Milliarden Euro weniger

Weniger Einnahmen sind auch für den Familienlastenausgleichsfonds vorgesehen. Durch niedrigere Lohnnebenkosten könnten die Mittel von rund sieben auf fünf Milliarden Euro sinken. Aus dem Fonds werden etwa Familienleistungen, Schulbücher und Schülerfreifahrten bezahlt. Wie die fehlenden Gelder ausgeglichen werden, steht noch nicht fest.

Kritik kommt vom Katholischen Familienverband Österreich. Dieser warnt vor einem zunehmenden Kaufkraftverlust und finanziellen Nachteilen für Teilzeitbeschäftigte. Besonders Eltern, die wegen Kinderbetreuung oder Pflege weniger arbeiten, könnten darunter leiden. Auch die Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung sieht der Verband gefährdet.