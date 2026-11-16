i Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz. Denise Auer Regierung unter Druck WKO-Chefin mit Ansage: "Marterbauer würde ich raten..." WKO-Chefin Schultz verteidigt ihren Sparkurs. Gleichzeitig fordert sie Entlastungen für Unternehmen und kritisiert die Bundesregierung. Von Heute Politik 16.11.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

200 Mitarbeiter weniger, zusammengelegte Abteilungen und das Ende mehrerer Einrichtungen: In der Wirtschaftskammer (WKO) bleibt nach dem Führungswechsel kaum etwas beim Alten. Präsidentin Martha Schultz treibt den Umbau voran und verteidigt die Einschnitte.

Im Interview mit dem "Kurier" spricht sie über die Konsequenzen aus den Affären rund um frühere Kammerfunktionäre, den Reformbedarf innerhalb der WKO und die schwierige wirtschaftliche Lage Österreichs.

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200 Mitarbeiter gekündigt

Schultz will die Wirtschaftskammer effizienter und stärker an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder ausrichten. Dafür wurden interne Abläufe überprüft und mehrere Bereiche neu organisiert. Abteilungen wurden zusammengelegt, Doppelgleisigkeiten beseitigt und das Generalsekretariat verkleinert. Auch personell gab es deutliche Einschnitte.

"Wir haben analysiert und evaluiert, was wir im Haus verändern müssen. Wir haben Doppelgleisigkeiten abgeschafft, Abteilungen zusammengelegt und auch Schmerzhaftes gemacht – uns von 200 Mitarbeitern getrennt."

Dass die Kündigungen ausschließlich per E-Mail ausgesprochen worden seien, weist Schultz zurück. Sie habe die bevorstehenden Personalmaßnahmen bei einer Mitarbeiterversammlung angekündigt.

"Liegt nicht nur an Mahrer"

Die Frage, ob die Wirtschaftskammer unter ihrem Vorgänger Harald Mahrer zu groß geworden sei, beantwortet Schultz zurückhaltend. "Das liegt nicht nur an meinem Vorgänger. Das ist über die Jahre gewachsen."

Zuletzt hatten mehrere Affären für Kritik an der Kammer gesorgt. Mahrer war unter anderem wegen einer geschenkten Luxusuhr in die Schlagzeilen geraten, die er später zurückgab. Auch Vorgänge rund um den früheren Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck hatten Diskussionen ausgelöst.

Schultz setzt nun auf strengere Compliance-Regeln. Für Funktionäre und Mitarbeiter soll klar geregelt sein, welche Geschenke und Einladungen angenommen werden dürfen. Auch der Umgang mit Geschenken bei Staatsbesuchen und die Nominierung von Familienmitgliedern sind darin festgehalten. Die Vorgaben sollen einheitlich und nachvollziehbar sein.

WKO-Chefin verteidigt Pflichtmitgliedschaft

Trotz Kritik von FPÖ, Neos und Unternehmern hält Schultz an der verpflichtenden Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer fest. Die Kammer brauche finanzielle Unabhängigkeit, um die Interessen ihrer rund 590.000 Mitglieder vertreten zu können. Eine Abhängigkeit von staatlicher Finanzierung sieht sie kritisch.

Auch die regionalen Strukturen will Schultz nicht grundsätzlich infrage stellen. Gerade für Unternehmen außerhalb der großen Städte seien Bezirksstellen wichtig. Als Beispiel nennt sie Osttirol: Ohne die WKO-Stelle in Lienz müssten manche Unternehmer zwei bis drei Stunden bis nach Innsbruck fahren.

Kritik an hohen Kosten für Unternehmen

Besonders besorgt zeigt sich die WKO-Präsidentin über die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs. Bei einem prognostizierten Wachstum von weniger als einem Prozent sieht sie dringenden Handlungsbedarf. Hohe Energiepreise, steigende Lohnstückkosten und umfangreiche bürokratische Vorgaben würden den Standort belasten.

Sie fordert ein Konjunkturpaket, das Unternehmen neue Investitionen erleichtert. Als mögliche Maßnahmen nennt sie einen höheren Investitionsfreibetrag und eine sogenannte Super-Abschreibung.

Bürokratieabbau – Regierung unter Druck

Auch beim Bürokratieabbau macht Schultz Druck auf die Bundesregierung. Die Wirtschaftskammer habe 200 Punkte ausgearbeitet, bei denen Vorschriften vereinfacht oder abgeschafft werden sollten.

Von 113 im Dezember 2025 angekündigten Maßnahmen seien rund 80 für die Wirtschaft relevant. Tatsächlich umgesetzt sei davon bislang aber nur etwa ein Viertel. Als Beispiel für unnötigen Verwaltungsaufwand nennt Schultz sogenannte Nullmeldungen.

Hotels müssten jährlich ihre Bettenzahl melden, selbst wenn sich diese nicht verändert habe. Auch Betriebe ohne meldepflichtige Abfälle seien teilweise zu entsprechenden Meldungen verpflichtet. Solche Vorgaben würden Unternehmen Zeit kosten, ohne einen erkennbaren zusätzlichen Nutzen zu bringen.

„Marterbauer würde ich raten, er sollte sich mehr der Wertschöpfung statt der Abschöpfung widmen.“ Martha Schultz WKO-Präsidentin

Flugabgabe als Wettbewerbsnachteil

Eine weitere Belastung sieht Schultz in der österreichischen Flugabgabe. Während der Flughafen Wien-Schwechat Passagiere verliere, verzeichne Bratislava Zuwächse. Für Schultz ist das auch eine Frage der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Sie verweist auf die Bedeutung von Flugverbindungen für Unternehmen und Arbeitsplätze.

In Tirol gebe es derzeit keine direkte Flugverbindung nach Frankfurt, was sich nach ihrer Einschätzung negativ auf den Wirtschaftsstandort auswirke. Die WKO habe deshalb zusätzliche Mittel bereitgestellt, um österreichische Reiseziele über die Österreich Werbung stärker zu bewerben.

Sorge um Wintersaison und Lohnabschlüsse

Auch im Tourismus beobachtet Schultz Veränderungen. Gäste würden kürzer verreisen und während ihres Aufenthalts weniger Geld ausgeben. Um neue Besucher anzusprechen, werde verstärkt in Nord- und Südamerika geworben. Zudem verweist sie auf internationale Skipass-Angebote, die auch österreichische Skigebiete einschließen.

Mit Blick auf die Kollektivvertragsverhandlungen appelliert Schultz an die Verhandlungspartner, die wirtschaftliche Lage zu berücksichtigen. Aus ihrer Sicht brauche Österreich faire Lohnabschlüsse, die auch die Zukunft der Unternehmen im Blick behalten.

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Klare Ansagen an Marterbauer

Politisch sieht Schultz die Wirtschaftskompetenz weiterhin bei der ÖVP und dem Wirtschaftsbund. SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer empfiehlt sie, sich stärker auf die Schaffung wirtschaftlicher Werte zu konzentrieren. "Marterbauer würde ich raten, er sollte sich mehr der Wertschöpfung statt der Abschöpfung widmen."

Bei der Beschäftigung von Asylwerbern sieht Schultz dagegen keinen unmittelbaren Änderungsbedarf. Die bestehende Möglichkeit, nach drei Monaten zu arbeiten, hält sie für ausreichend.

Änderung beim Zukunftsdepot gefordert

Zum Abschluss äußert die WKO-Präsidentin noch einen persönlichen Wunsch an die Bundesregierung. Beim geplanten Zukunftsdepot möchte sie erreichen, dass nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern sowie Paten direkt Geld für Kinder einzahlen können.

Die bisher vorgesehene Regelung geht ihr nicht weit genug. "Ja das stört mich, weil auch ich gerne den direkten Weg gehen würde. Da erwarte ich mir, dass die Regierung das so hinbekommt, dass auch Großeltern und Patentanten und -onkel direkt einzahlen können."