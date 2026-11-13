i Ein Streit um die ORF-Gebühr eskalierte. Helmut Graf "Wenn ich in Klagenfurt bin.." Streit um ORF-Gebühr – Mann droht plötzlich mit Bombe Ein Antrag auf Befreiung der ORF-Gebühr sorgte in Kärnten für Wirbel. Ein 62-Jähriger drohte einer Mitarbeiterin sogar mit einer Bombe. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 20:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit um die ORF-Gebühr hat für einen 62-jährigen Bosnier in Kärnten ein gerichtliches Nachspiel gehabt. Am Donnerstag musste sich der arbeitslose Mann am Landesgericht Klagenfurt wegen schwerer Nötigung verantworten.

Auslöser war ein Telefonat am 23. Juli. Der Mann hatte bereits im Mai einen Antrag auf Befreiung von der ORF-Gebühr gestellt. Trotzdem erhielt er weiterhin Zahlungsaufforderungen. Darüber ärgerte sich der 62-Jährige derart, dass er bei einem Call-Center anrief.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Wenn ich in Klagenfurt bin, werde ich zuschlagen"

Sein Gespräch wurde von einer Mitarbeiterin in Deutschland entgegengenommen. Während des Telefonats eskalierte die Situation. Der Mann ließ seinem Ärger freien Lauf und drohte der Mitarbeiterin. "Wenn ich in Klagenfurt bin, werde ich zuschlagen", erklärte er.

Für den Fall weiterer Zahlungsaufforderungen kündigte er außerdem den Einsatz einer Bombe an. Die Mitarbeiterin nahm die Drohungen ernst und erstattete Anzeige. In weiterer Folge musste sich der 62-Jährige vor Gericht verantworten.

Schon früher mit Bombe gedroht

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, war es für den Angeklagten nicht die erste Verurteilung wegen eines ähnlichen Vorfalls. Bereits einige Jahre zuvor hatte er bei einem Telefongespräch Drohungen ausgesprochen und ebenfalls mit einer Bombe gedroht.

Damals musste er eine Geldstrafe von 1.000 Euro bezahlen. Diesmal fiel die Strafe deutlich strenger aus. Richter Gerhard Pöllinger-Sorré machte bei der Verhandlung klar, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen dürfen. "Wir müssen jetzt einmal schauen, dass das aufhört", erklärte er.

Die Bilder des Tages i ?

Elf Monate Haft

Vor Gericht zeigte sich der 62-Jährige geständig. Er räumte ein, "dass das, was ich gesagt habe, nicht in Ordnung war". Seine Drohungen erklärte er damit, dass er sich damals in einer Ausnahmesituation befunden habe.

Das Gericht verhängte schließlich eine bedingte Freiheitsstrafe von elf Monaten. Die Probezeit beträgt drei Jahre. Begeht der Mann in diesem Zeitraum erneut eine Straftat, kann die bedingt nachgesehene Haftstrafe widerrufen werden.

Für schwere Nötigung sieht das Gesetz in diesem Fall einen Strafrahmen von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe vor.

Von ORF-Gebühr befreit

Der 62-Jährige akzeptierte die Entscheidung noch im Gerichtssaal. Auch Staatsanwältin Doris Kügler verzichtete auf Rechtsmittel. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Zumindest der ursprüngliche Anlass für seinen Ärger hat sich inzwischen erledigt: Wie der Mann vor Gericht berichtete, wurde ihm die Befreiung von der ORF-Gebühr mittlerweile gewährt.