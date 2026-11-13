i Rettungshubschrauber und Auto iStock Eltern fordern Maßnahmen Kind kollabiert in überfülltem Schulbus In Kärnten kam es in einem überfüllten Bus zwischen Spittal und Seeboden zu einem medizinischen Notfall. Eltern schlagen Alarm. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 10:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Situation ist für Eltern bereits seit längerer Zeit besorgniserregend: Die Busse am Morgen zwischen Spittal und Seeboden in Kärnten sind regelmäßig überfüllt. Besonders der Bus mit der Ankunftszeit von 7.29 Uhr ist bei Schülern beliebt, da sie so rechtzeitig zum Unterricht kommen und direkt vor der Schule aussteigen können.

Durch den starken Andrang entsteht im Bus oft extreme Enge. Viele Schülerinnen und Schüler drängen sich in das Fahrzeug, was immer wieder zu schwierigen Situationen führt.

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Wie die Kronen Zeitung am Freitag berichtet, kam es am Donnerstag zu einem dramatischen Zwischenfall: "Ein Kind erlitt während der Fahrt im völlig überfüllten Bus einen gesundheitlichen Zusammenbruch", schildert eine Mutter die Ereignisse.

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Eltern verlangen schnelle Lösungen

Eltern fordern dringend Verbesserungen und schlagen beispielsweise vor, die Abfahrtszeiten in den frühen Morgenstunden zu ändern. Allerdings wäre jede Änderung mit zahlreichen weiteren Anpassungen im Fahrplan verbunden.