Mitarbeiterin steckte sich Zehntausende Euro ein

Von einem mutmaßlich schweren Betrug berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten am Freitagnachmittag. Konkret soll eine Mitarbeiterin (40) einer nicht näher definierten Tankstelle im Zeitraum von Juli 2025 bis November 2026 wiederholt Kundenbuchungen in das Kassensystem eingegeben, die entsprechenden Beträge in bar kassiert und die Buchungen anschließend wieder gelöscht haben.
Die kassierten Geldbeträge soll sie für sich behalten haben, so der Verdacht. "Aufgrund mehrerer Umstände" seien die gelöschten Buchungen erst im November 2026 aufgefallen, heißt es in der Mitteilung weiter.
Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich, so beläuft sich dieser laut Polizei gar auf "mehrere Zehntausend Euro".