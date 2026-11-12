i Zuerst haben sie einander geschrieben, dann telefoniert. Schließlich sollten sie sich endlich aufch treffen... Unsplash Frau (35) bitter betrogen Falscher Filmstar kassiert Zehntausende Euro Ein angeblicher Filmstar versprach einer Kärntnerin (35) ein persönliches Treffen. Doch statt ihres Idols bekam sie immer neue Geldforderungen. Von Österreich Heute 12.11.2026, 09:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorfreude auf ein Treffen mit einem berühmten Filmstar wurde für eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau (Kärnten) zum finanziellen Albtraum. Ein Betrüger gab sich im Internet als bekannter Schauspieler aus und brachte die Frau dazu, ihm mehrere Zehntausend Euro zu überweisen.

Begonnen hatte alles im Juni 2026. Damals wurde die Kärntnerin über soziale Netzwerke von einem Unbekannten kontaktiert. Dieser behauptete, ein berühmter Schauspieler zu sein. Über längere Zeit tauschten die beiden Nachrichten aus.

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Falscher Filmstar lockte mit persönlichem Treffen

Nach zahlreichen Gesprächen stellte der vermeintliche Filmstar der 35-Jährigen schließlich ein persönliches Treffen in Aussicht. Dieses müsse allerdings über seine Agentur organisiert werden.

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Dafür sollte die Frau zunächst Geld überweisen. Doch bei einer Zahlung blieb es nicht. Immer wieder verlangten die Betrüger weitere Beträge.

Mal waren es zusätzliche Gebühren, dann wieder kostenpflichtige Genehmigungen, die angeblich für das Treffen notwendig waren. Die Frau wurde dabei nicht nur zu gewöhnlichen Überweisungen, sondern auch zu Zahlungen mit Bitcoin aufgefordert.

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Zehntausende Euro an Betrüger überwiesen

Die 35-Jährige kam den Forderungen wiederholt nach. Insgesamt überwies sie mehrere Zehntausend Euro an den oder die bislang unbekannten Täter.

Statt eines Treffens mit dem vermeintlichen Filmstar blieb der Kärntnerin damit ein enormer finanzieller Schaden. Welchen berühmten Schauspieler der Betrüger vorgab zu sein, ist nicht bekannt.