i Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. iStock Zwei gleichartige Fälle Doppelter Bankomat-Karten-Diebstahl beschäftigt Polizei Am Mittwoch wurden zwei Kärntnerinnen Opfer ein und derselben Betrugsmasche. Ob die gleichen Täter am Werk waren, ist Gegenstand von Ermittlungen. Von Michael Rauhofer-Redl 11.11.2026, 21:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Kärntner Polizei berichtet am Mittwochabend über zwei zwar unabhängig voneinander vorgefallenen, aber in der Ausführung gleich gelagerten Straftaten. Gegen 11.30 Uhr wurde eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Villach auf einem Parkplatz im Bereich ihres Pkw von einer unbekannten Person angesprochen bzw. abgelenkt.

Eine weitere unbekannte Person entwendete in diesem Moment die Bankomatkarte aus der Geldtasche, welche sich auf der Beifahrerseite in ihrem Pkw befand. In weiterer Folge hoben die unbekannten Täter Bargeld in niedrigem vierstelligem Bereich bei einem Bankomaten ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass die unbekannten Täter die 56-jährige Frau zuvor bei der Eingabe des PIN-Codes beobachtet hatten und daher das Geld beheben konnten.

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Vorfall auch im Bezirk Wolfsberg

Rund sieben Stunden später ereignete sich im Grunde eine Kopie dieses Vorfalls auf einem Parkplatz im Bezirk Wolfsberg. Auch in diesem Fall war das Opfer eine 56-jährige Frau. Auch in diesem Fall wurde der Kärntnerin die Bankomatkarte aus der Geldbörse gestohlen, als diese abgelenkt wurde.

Die Bilder des Tages i ?

Die Kärntnerin bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später, als von ihrem Konto mehrere hundert Euro abgebucht wurden. In diesem Fall gibt es allerdings eine Beschreibung der beiden unbekannten Täter.

Tatverdächtiger 1 Etwa 190 - 195 cm groß

Ungepflegtes Äußeres

Schütteres, dunkles und ganz kurzes Haar

Korpulente Statur

Ausländischer Akzent

Bekleidet mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke

Tatverdächtiger 2 Etwa 170 cm groß

Dunkle Haare

Gepflegtes Äußeres

Normale Statur

Bekleidet mit einer dunklen Hose und einem beige-braunen Mantel

Ebenfalls ausländischer Akzent

In beiden Fällen werden weitere Erhebungen geführt. Gegenstand von Ermittlungen dürfte auch sein, ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.