Doppelter Bankomat-Karten-Diebstahl beschäftigt Polizei

Die Kärntner Polizei berichtet am Mittwochabend über zwei zwar unabhängig voneinander vorgefallenen, aber in der Ausführung gleich gelagerten Straftaten. Gegen 11.30 Uhr wurde eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Villach auf einem Parkplatz im Bereich ihres Pkw von einer unbekannten Person angesprochen bzw. abgelenkt.
Eine weitere unbekannte Person entwendete in diesem Moment die Bankomatkarte aus der Geldtasche, welche sich auf der Beifahrerseite in ihrem Pkw befand. In weiterer Folge hoben die unbekannten Täter Bargeld in niedrigem vierstelligem Bereich bei einem Bankomaten ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass die unbekannten Täter die 56-jährige Frau zuvor bei der Eingabe des PIN-Codes beobachtet hatten und daher das Geld beheben konnten.
Rund sieben Stunden später ereignete sich im Grunde eine Kopie dieses Vorfalls auf einem Parkplatz im Bezirk Wolfsberg. Auch in diesem Fall war das Opfer eine 56-jährige Frau. Auch in diesem Fall wurde der Kärntnerin die Bankomatkarte aus der Geldbörse gestohlen, als diese abgelenkt wurde.
Die Kärntnerin bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später, als von ihrem Konto mehrere hundert Euro abgebucht wurden. In diesem Fall gibt es allerdings eine Beschreibung der beiden unbekannten Täter.
In beiden Fällen werden weitere Erhebungen geführt. Gegenstand von Ermittlungen dürfte auch sein, ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.