i Trotz gebuchten Termins bekam die Kärntnerin keinen Termin. iStock Trotz großer Kampagne Frau buchte Impftermin – kein Impfstoff verfügbar Eine Kärntnerin wollte sich gegen Grippe impfen lassen, hatte sogar einen bestätigten Termin. Doch vor Ort erlebte sie eine böse Überraschung. Von Österreich Heute 11.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet am Tag des offiziellen Grippe-Impfaufrufs in Kärnten ging eine Patientin bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) leer aus! Die Frau hatte sich rechtzeitig einen Termin für die Influenza-Impfung gesichert. Doch als sie in Klagenfurt erschien, gab es keinen Impfstoff. Besonders ärgerlich: Niemand hatte sie darüber informiert.

Termin bestätigt – trotzdem keine Impfung

Dabei hatte die Kärntnerin alles richtig gemacht. Bereits am 28. September buchte sie online einen Impftermin für den 4. November bei der ÖGK in Klagenfurt.

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"Ich folgte dem Aufruf der Medien zur Grippeimpfung und buchte am 28. September online einen Termin für 4. November bei der ÖGK in Klagenfurt", schilderte sie gegenüber der "Kleinen Zeitung".

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Die Bestätigung kam umgehend per E-Mail. Am 3. November erhielt sie sogar noch eine Erinnerung an ihren Termin. Doch am nächsten Tag folgte die böse Überraschung.

"Vor Ort wurde mir dann mitgeteilt, dass an diesem Tag keine Impfungen stattfinden, da es keinen Impfstoff gibt. Es gab auch keine telefonische Absage oder eine Absage per Mail. Man sagte mir, dass man mich beim Absagen vergessen hätte", ärgerte sich die Frau.

Land ruft gleichzeitig zum Impfen auf

Besonders kurios: Genau an diesem 4. November hielt das Land Kärnten eine Pressekonferenz unter dem Motto "Impfauftakt: Gut geschützt durch Herbst und Winter" ab.

Dabei wurde die Bevölkerung zur Influenza-Impfung aufgerufen. Auch die Verfügbarkeit von Impfstoff wurde betont. Bei einzelnen Impfstellen der ÖGK sah die Situation allerdings anders aus.

ÖGK erklärt Impfstoff-Engpass

Auf Anfrage bestätigte die Gesundheitskasse Probleme bei der Belieferung mit dem Grippeimpfstoff Influvac.

"Aufgrund der allgemeinen Lieferverzögerung des Influenza-Impfstoffs Influvac kam es zu Auswirkungen auf die Impfstofflogistik", erklärte die ÖGK.

Der Impfstoff sei im Oktober noch nicht in Österreich verfügbar gewesen. Deshalb mussten Lieferungen verschoben werden. Nun müssten neben den regulären Lieferungen auch die ausgefallenen nachgeholt werden. "Das zuständige Logistikunternehmen arbeitet mit Hochdruck daran, die ausstehenden Lieferungen abzuwickeln", teilte die ÖGK mit.

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Neuer Impftermin erst im November

Dass die Kärntnerin trotz bestätigtem Termin nicht rechtzeitig verständigt wurde, bezeichnet die ÖGK als Einzelfall.

Die Kasse bedauert, "dass in einem Einzelfall eine Terminabsage versehentlich unterblieben ist. Eine interne Überprüfung hat ergeben, dass alle übrigen Patienten rechtzeitig informiert und ihre Termine storniert beziehungsweise verschoben wurden."

Die betroffene Frau muss sich nun weiter gedulden. Sie erhielt einen neuen Impftermin für den 18. November – genau zwei Wochen nach ihrem ursprünglich geplanten Termin.