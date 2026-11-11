i Dieser Standort in Kärnten wird geschossen. Google Maps Aus für bekannten Standort Lagerhaus sperrt zu – jetzt verlieren Mitarbeiter Jobs Aus für einen bekannten Standort in Kärnten! Das Lagerhaus in Spittal an der Drau schließt Ende Jänner. Für 14 Beschäftigte hat das Konsequenzen. Von Österreich Heute 11.11.2026, 09:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlimme Nachricht für Kunden und Mitarbeiter in Oberkärnten! Der bekannte Lagerhaus-Standort in Spittal an der Drau sperrt mit Ende Jänner 2027 endgültig zu. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.

Von der Schließung sind insgesamt 14 Mitarbeiter betroffen. Für einen Teil von ihnen bedeutet das den Verlust des Arbeitsplatzes.

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Mietvertrag sorgt für das Aus

Der Grund für die Schließung liegt laut Unternehmen beim Mietvertrag. Dieser läuft aus, eine Einigung über eine langfristige Fortsetzung konnte nicht erzielt werden.

"Wir haben diese Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung getroffen", sagt Geschäftsführer Christoph Gasser laut ORF. Als Unternehmen müsse man die Standorte so aufstellen, dass sie im Wettbewerb bestehen und wirtschaftlich erfolgreich arbeiten können.

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Nicht alle Mitarbeiter können bleiben

Für die 14 Beschäftigten beginnt nun eine Zeit der Unsicherheit. Immerhin: Ein Teil von ihnen soll an anderen Lagerhaus-Standorten in Oberkärnten weiterarbeiten können. Für andere Mitarbeiter wird es hingegen zu Trennungen kommen. Wie viele Beschäftigte tatsächlich ihren Job verlieren, ist noch offen.

"Wir sind aber in sehr guten, einvernehmlichen Gesprächen, auch gemeinsam mit dem Betriebsrat", sagt Gasser.

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Millionen für neuen Standort

Während das Lagerhaus in Spittal schließt, wird andernorts kräftig investiert. In Paternion entsteht derzeit ein neuer Lagerhaus-Standort. Rund 4,5 Millionen Euro fließen in das Projekt.

Die Eröffnung ist für März 2027 geplant, also nur wenige Wochen nach der Schließung in Spittal.

Kommt das Lagerhaus nach Spittal zurück?

Ganz ausgeschlossen ist eine Rückkehr in die Bezirksstadt allerdings nicht. Laut Gasser will das Unternehmen im Rahmen seiner mittelfristigen Planung prüfen, wie das Lagerhaus künftig wieder in Spittal vertreten sein könnte. Konkrete Pläne oder einen Termin dafür gibt es bisher nicht.