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Beim Deutsch-Ordens-Krankenhaus in Friesach ist das Bezahlen der Parkgebühren mit Bargeld nicht mehr möglich. (Symbolfoto)
Beim Deutsch-Ordens-Krankenhaus in Friesach ist das Bezahlen der Parkgebühren mit Bargeld nicht mehr möglich. (Symbolfoto)
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Nur Kartenzahlung bei Spital

Kein Bargeld beim Parken –  Patienten verärgert

Ein neues Parksystem sorgt in Kärnten für heftige Kritik. Besonders ältere Menschen könnten dadurch Probleme bekommen.
Von Österreich Heute
10.11.2026, 07:20
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Wer beim Deutsch-Ordens-Krankenhaus in Friesach parkt, kann seit Kurzem nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Seit Donnerstag, 5. November, gibt es dort ein neues Parksystem. Das sorgt vor allem in den sozialen Medien für Ärger.

Beim Einfahren wird das Kennzeichen automatisch erfasst. Schranken gibt es keine mehr. Bezahlt werden kann vor der Ausfahrt allerdings nur mit Bankomatkarte. Die Regelung gilt für Patienten, Besucher und Mitarbeiter.

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"Einfach nur eine Frechheit"

Unter einem Facebook-Beitrag des Krankenhauses häufen sich kritische Kommentare. "Unvorstellbar, was machen ältere Menschen? Einfach nur eine Frechheit", schreibt ein Nutzer. Andere bezeichnen die Umstellung sogar als diskriminierend.

Auch die Frage, was bei einer defekten oder vergessenen Bankomatkarte passiert, beschäftigt viele. Einige fordern deshalb, dass zumindest ein Automat für Bargeldzahlungen angeboten wird.

Krankenhaus reagiert auf Kritik

Die Krankenhausleitung zeigt Verständnis für die Beschwerden. Das neue System soll zunächst drei Monate lang getestet werden, berichtet die "Kleine Zeitung". Danach will man sehen, ob die fehlende Bargeldzahlung tatsächlich größere Probleme verursacht. Mitarbeiter und Portiers wurden bereits geschult und sollen bei Schwierigkeiten helfen.

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Wer seine Bankomatkarte vergessen hat, kann die Parkgebühr auch nachträglich überweisen. Dafür bleiben 48 Stunden Zeit. In den kommenden Wochen soll außerdem die Bezahlung über die Park-App "EasyPark" möglich werden. Eine Rückkehr zur Bargeldzahlung ist vorerst nicht angekündigt.

red, 10.11.2026, 07:20
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