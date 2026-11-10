i Am Karawankenplatz in Velden wird heuer erstmals seit rund 70 Jahren kein Christbaum mehr stehen. iStock Lockte Schaulustige Zu großes Sicherheitsrisiko – Christbaum muss weichen Ein Christbaum sorgt am Wörthersee für Aufregung. Kurz vor dem Advent verschwindet eine jahrzehntelange Tradition. Von Österreich Heute 10.11.2026, 06:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit rund 70 Jahren gehört ein großer Christbaum am Karawankenplatz in Velden am Wörthersee zur Weihnachtszeit. Doch heuer wird dort erstmals keiner aufgestellt. Das sorgt bei vielen Einwohnern für Unmut.

Ausgelöst wurde die Diskussion durch einen Facebook-Beitrag des FPÖ-Gemeinderats Markus Kuntaritsch. Auch andere Veldener kritisieren die Entscheidung. Ein Einwohner fragt etwa, wie sich Velden als "Stadt der Engel" präsentieren könne, wenn der gewohnte Christbaum fehle.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bürgermeisterin erklärt den Grund

Bürgermeisterin Margit Heissenberger (SPÖ) bestätigt, dass der Baum am Karawankenplatz heuer wegfällt, berichtet die "Kleine Zeitung". Dahinter steckt allerdings ein neues Sicherheitskonzept für den Veldener Advent.

Der Karawankenplatz ist ein Kreisverkehr. Der große Baum habe Autofahrern teilweise die Sicht versperrt. Dazu komme, dass Besucher für Fotos immer wieder über die Straße gelaufen seien. Deshalb wurde beschlossen, den Christbaum an einen anderen Standort zu verlegen.

Mit dem Wirbel um die Weihnachtsdeko ist Velden übrigens nicht allein. Auch in Wien sorgte zuletzt das XXL-Mascherl am Modehaus Popp & Kretschmer für Diskussionen. Weil der Besucherandrang dort auch immer wieder für Chaos gesorgt hat, hätte das Modehaus auf eigene Kosten einen täglichen Ordnerdienst bereitstellen müssen. Deswegen ist das Mascherl jetzt hinter Glas im Schaufenster statt an der Hausfassade zu sehen.

Christbaum zieht nur 50 Meter weiter

Ganz verzichten müssen die Veldener auf ihren Baum aber auch nicht. Er wird künftig am rund 50 Meter entfernten Gemonaplatz stehen. Dort entsteht ein eigener Platz für Erinnerungsfotos – mit einem großen Christbaum und einer begehbaren Weihnachtskugel.

Am bisherigen Standort am Karawankenplatz werden stattdessen zwei große, leuchtende Engel aufgestellt.

Die Bilder des Tages i ?

So viele Christbäume wie noch nie

Trotz der Aufregung verspricht die Bürgermeisterin heuer besonders viel Weihnachtsstimmung. Insgesamt sollen in Velden 82 Christbäume aufgestellt werden – laut Heissenberger so viele wie noch nie.

Neben dem Baum am Gemonaplatz wird auch vor dem Schlosshotel ein großer Christbaum stehen. Weitere 80 Bäume sowie zahlreiche Lichter und Engel sollen den Ort schmücken.