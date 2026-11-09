i Der Wörthersee zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen in Kärnten. sebasebo / iStock Großer Umbau am Wörthersee 8,5 Millionen Euro – Traditionshotel wird völlig neu Am Wörthersee wird kräftig gebaut. Ein bekanntes Hotel bekommt für mehrere Millionen Euro ein neues Gesicht. Jetzt steht die letzte Etappe bevor. Von Österreich Heute 09.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Werzers Seehotel Wallerwirt in Techelsberg bei Pörtschach bleibt derzeit kaum ein Stein auf dem anderen. Das traditionsreiche Hotel wird seit 2024 Schritt für Schritt modernisiert. Insgesamt sollen rund 8,5 Millionen Euro investiert werden, berichtet die "Kleine Zeitung".

Die ersten beiden Bauphasen sind bereits abgeschlossen. Nun haben die Arbeiten am letzten Teil des Hotels begonnen.

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Zimmer und Wellnessbereich schon fertig

Den Anfang machten die 50 Hotelzimmer. Sie wurden 2024 und 2025 komplett erneuert und mit neuen Bädern, Klimaanlagen und großen Fenstern mit Blick auf den Wörthersee ausgestattet.

Danach war der Wellnessbereich an der Reihe. Seit der Wiedereröffnung im April gibt es dort einen beheizten Außenpool, zwei neue Panoramasaunen und einen Ruhebereich.

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Jetzt wird wieder umgebaut

In der dritten und letzten Bauphase nehmen sich die Arbeiter nun das Foyer, die Hotelbar und das Restaurant vor. Auch die Balkone werden verbreitert, damit die Gäste künftig mehr Platz haben.

Rund zwei Millionen Euro kostet allein dieser letzte Abschnitt. Fertig sein soll alles zum Saisonstart 2027. Dann feiert das Hotel auch sein 60-jähriges Bestehen.

Künftig auch im Winter geöffnet

Mit dem Umbau verfolgt das Hotel ein klares Ziel: Künftig sollen nicht mehr nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über Gäste kommen.

Dafür setzt der Betrieb vor allem auf den neuen Wellnessbereich. Auch regionale Küche sowie Freizeitangebote wie Radfahren, Wassersport und Golf sollen Urlauber anlocken.