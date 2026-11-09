8,5 Millionen Euro – Traditionshotel wird völlig neu

Im Werzers Seehotel Wallerwirt in Techelsberg bei Pörtschach bleibt derzeit kaum ein Stein auf dem anderen. Das traditionsreiche Hotel wird seit 2024 Schritt für Schritt modernisiert. Insgesamt sollen rund 8,5 Millionen Euro investiert werden, berichtet die "Kleine Zeitung".
Die ersten beiden Bauphasen sind bereits abgeschlossen. Nun haben die Arbeiten am letzten Teil des Hotels begonnen.
Den Anfang machten die 50 Hotelzimmer. Sie wurden 2024 und 2025 komplett erneuert und mit neuen Bädern, Klimaanlagen und großen Fenstern mit Blick auf den Wörthersee ausgestattet.
Danach war der Wellnessbereich an der Reihe. Seit der Wiedereröffnung im April gibt es dort einen beheizten Außenpool, zwei neue Panoramasaunen und einen Ruhebereich.
In der dritten und letzten Bauphase nehmen sich die Arbeiter nun das Foyer, die Hotelbar und das Restaurant vor. Auch die Balkone werden verbreitert, damit die Gäste künftig mehr Platz haben.
Rund zwei Millionen Euro kostet allein dieser letzte Abschnitt. Fertig sein soll alles zum Saisonstart 2027. Dann feiert das Hotel auch sein 60-jähriges Bestehen.
Mit dem Umbau verfolgt das Hotel ein klares Ziel: Künftig sollen nicht mehr nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über Gäste kommen.
Dafür setzt der Betrieb vor allem auf den neuen Wellnessbereich. Auch regionale Küche sowie Freizeitangebote wie Radfahren, Wassersport und Golf sollen Urlauber anlocken.