119 Euro für Kindergarten – weil Eltern auswärts wohnen

Eine Familie aus Kärnten sollte plötzlich 119 Euro zusätzlich im Monat für den Kindergartenplatz ihres Kindes in Klagenfurt bezahlen. Der Grund: Sie wohnt nicht in der Landeshauptstadt.
Die Stadt spricht von einem freiwilligen "Solidaritätsbeitrag". Eltern aus anderen Gemeinden sollen diesen zahlen, wenn ihre Heimatgemeinde die Kosten nicht übernimmt.
Klagenfurt begründet den Beitrag mit hohen Kosten und fehlenden Plätzen. Während manche Kinder aus der Stadt noch auf einen Platz warten, werden auch Kinder aus Nachbargemeinden betreut. Derzeit sind das rund 100 Kindergarten- und 40 Krabbelgruppen-Kinder.
Laut Stadt fehlen jährlich rund fünf Millionen Euro für die Kinderbetreuung. Die Eltern würden nicht zur Zahlung verpflichtet, sondern lediglich eingeladen, einen Beitrag zu vereinbaren, betont die Stadt.
Das Land Kärnten widerspricht. Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) erklärt, dass das Gesetz keine Grundlage für solche Zahlungen durch Eltern bietet, berichtet die "Kleine Zeitung".
Eigentlich müssen unter bestimmten Voraussetzungen die Gemeinden untereinander für die Betreuungskosten aufkommen. Gemeldete Fälle werden deshalb an die Gemeindeaufsicht zur Prüfung weitergeleitet.
Belinda Ratz von der Initiative "Eltern stehen auf" berichtet von einer weiteren betroffenen Mutter. Diese hatte bereits einen Kita-Platz in Klagenfurt, doch ihre Heimatgemeinde wollte die Kosten plötzlich nicht mehr übernehmen.
Auch sie sollte deshalb selbst zahlen. Dabei musste sie im Herbst wieder arbeiten und war auf den Betreuungsplatz angewiesen. "Es kann nicht sein, dass das auf dem Rücken der Familien ausgetragen wird", kritisiert Ratz.