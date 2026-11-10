i Die Frau zeigte sich bei der Einvernahme geständig. Getty Images Dreister Diebstahl in Kärnten Frau (20) lockt Nachbarin weg und räumt Wohnung aus Mit einem dreisten Trick soll eine 20-Jährige in Kärnten ihre Nachbarin bestohlen haben. Die Beute landete teilweise sogar im Stausee. Von Michael Rauhofer-Redl 10.11.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein besonders dreister Diebstahl beschäftigt die Polizei in Kärnten. Eine 20-jährige Frau aus Eberndorf im Bezirk Völkermarkt soll am Dienstag (10. November) ihre 45-jährige Nachbarin mit einer erfundenen Geschichte aus deren Wohnung gelockt und anschließend Bargeld und Dokumente gestohlen haben.

Mit falschem Alarm in die Falle gelockt

Gegen 11.10 Uhr soll die junge Frau ihre Nachbarin angerufen und behauptet haben, dass in ihrer Wohnung im zweiten Stock der Bewegungsalarm ausgelöst worden sei. Da sie gerade mit ihrem Hund unterwegs sei, bat sie die 45-Jährige, nach dem Rechten zu sehen.

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Die Nachbarin ahnte offenbar nichts Böses und eilte sofort von ihrer Erdgeschoßwohnung in den zweiten Stock. Genau diesen Moment soll die 20-Jährige ausgenutzt haben: Sie schlich sich laut Polizei in die Wohnung der 45-Jährigen und schnappte sich eine Ringmappe mit einer Bankomatkarte, E-Cards und Bargeld im vierstelligen Eurobereich.

Diebesgut im Stausee versenkt

Nach dem Diebstahl soll die Verdächtige das Bargeld in ihrer eigenen Wohnung versteckt und die Ringmappe kurzerhand im Völkermarkter Stausee versenkt haben.

Doch die Polizei kam ihr auf die Schliche. Bei einer Nachschau in der Wohnung der 20-Jährigen konnten die Beamten das gesamte gestohlene Bargeld sicherstellen. Auch Taucher der Feuerwehren Peratschitzen und Völkermarkt rückten aus und suchten im Draustausee nach der verschwundenen Beute. Dabei entdeckten sie immerhin zwei E-Cards.

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Auch Paket von Nachbarin gestohlen

Im Zuge der Ermittlungen kam noch ein weiterer Diebstahl ans Licht. Die 20-Jährige soll bereits im Oktober ein Paket einer Nachbarin gestohlen haben, das im Stiegenhaus abgestellt worden war.

Die Beamten fanden das ungeöffnete Paket schließlich in einem Hausmüllsack der Verdächtigen und stellten es sicher.