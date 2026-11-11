i Gegen den Chef dreier Hausverwaltungen wird wegen Verdachts auf Untreue ermittelt. iStock Neue Details im Finanz-Krimi Millionen weg! Hausverwalter legt Geständnis ab Hunderte Wohnungseigentümer zittern um ihr Geld. Jetzt gibt es neue Details im Kärntner Hausverwalter-Skandal – und ein teilweises Geständnis. Von Österreich Heute 11.11.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Krimi um drei pleitegegangene Hausverwaltungen in Klagenfurt nimmt eine neue Wendung! Hunderte Wohnungseigentümer sind betroffen, der Schaden soll deutlich über einer Million Euro liegen. Jetzt hat der beschuldigte Firmenchef einen Großteil der Vorwürfe eingeräumt. Gleichzeitig tauchen neue Details über mögliche Vermögenswerte auf.

Firmenchef will bei Aufklärung helfen

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt gegen den Chef der drei insolventen Hausverwaltungen wegen des Verdachts der Untreue. Er soll Geld von Wohnungseigentümern, deren Immobilien er verwaltete, abgezogen und für seine eigenen Firmen verwendet haben.

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Ende Oktober erstatteten zwei ehemalige Mitarbeiter Anzeige gegen den Mann. Kurz zuvor hatte er sich bereits selbst angezeigt.

Nun lässt sein Anwalt Franz Zimmermann aufhorchen: "Mein Mandant ist zu den nunmehr erhobenen Forderungen großteils geständig", erklärt er laut der "Kleinen Zeitung". Der Beschuldigte wolle bei der Aufklärung helfen.

"Er kooperiert voll mit der Anklagebehörde", betont Zimmermann. Auch den Verbleib der Gelder wolle sein Mandant gegenüber den Ermittlern offenlegen. Wie hoch der tatsächliche Schaden ist, soll nun ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Sachverständiger klären.

200.000 Euro stehen noch aus

Brisant sind auch neue Informationen über die finanzielle Situation des Beschuldigten. Laut seinem Anwalt sollen sich auf Firmenkonten noch beträchtliche Geldbeträge befinden. Diese Konten seien allerdings nach der Selbstanzeige gesperrt worden.

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Dazu kommt eine offene Forderung über rund 200.000 Euro. Der Firmenchef hatte einen Zivilprozess um die Vermittlung eines Liegenschaftsverkaufs gewonnen. Das Geld steht ihm laut seinem Anwalt zwar zu, dürfte derzeit aber kaum einzutreiben sein.

Ob die betroffenen Wohnungseigentümer von diesen möglichen Vermögenswerten etwas zurückbekommen, ist völlig offen.

Schlechte Nachrichten für Geschädigte

Wenig Hoffnung macht Insolvenzverwalter Martin Mutz. Er rechnet derzeit nicht damit, dass aus dem vorhandenen Vermögen größere Beträge an die Gläubiger zurückfließen.

"Das von mir als Insolvenzverwalter zu verwertende Vermögen, welches dann gleichmäßig auf die Insolvenzgläubiger zu verteilen ist, lässt keine wesentliche auf die Gläubiger auszuschüttende Quote erwarten", erklärt Mutz.

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Für die Betroffenen bedeutet das: Sie müssen damit rechnen, nur einen kleinen Teil ihrer Forderungen zurückzubekommen.

Das sollten Wohnungseigentümer jetzt tun

Neben dem möglichen finanziellen Schaden gibt es für viele Betroffene ein weiteres Problem: Sie müssen sich um eine neue Hausverwaltung kümmern. Teilweise müssen Wohnungseigentümer derzeit sogar alltägliche Aufgaben wie die Reinigung von Stiegenhäusern selbst organisieren.

Insolvenzverwalter Mutz sowie Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer raten deshalb, so rasch wie möglich eine neue Hausverwaltung zu bestellen. Damit soll verhindert werden, dass der bereits entstandene Schaden noch größer wird. Für den beschuldigten Firmenchef gilt die Unschuldsvermutung.