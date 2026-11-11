i Andrea Oberdünhofen hat ihr Studium mit 18 Jahren abgeschlossen. Katharina Gößeringer Rekord an Kärntner Universität Kärntnerin hat mit 18 schon Uni-Abschluss Während viele Gleichaltrige gerade erst über ein Studium nachdenken, hat Andrea Oberdünhofen ihren Bachelor bereits geschafft. Von Österreich Heute 11.11.2026, 16:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit gerade einmal 18 Jahren hat Andrea Oberdünhofen aus Lendorf in Oberkärnten ihren Bachelorabschluss an der Universität Klagenfurt geschafft. Damit ist sie die jüngste Absolventin in der Geschichte der Hochschule.

Am 1. Oktober 2026 schloss sie das englischsprachige Studium "International Business and Economics" ab. Dabei hatte die junge Kärntnerin ursprünglich gar nicht vor, so früh einen Uni-Abschluss zu machen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schon vor der Matura auf der Uni

Ihr ungewöhnlicher Bildungsweg begann an der Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof. Im Jänner 2024 bereitete sich Oberdünhofen auf die Externistenmatura vor. Gleichzeitig nutzte sie ein Förderprogramm, das Schülern ermöglicht, bereits vor dem Schulabschluss Lehrveranstaltungen an einer Universität zu besuchen. Im Oktober 2024 begann sie ihr Studium in Klagenfurt. Ihre Wahl fiel auf International Business and Economics.

Im Oktober 2024 begann sie ihr Studium in Klagenfurt. Schnell merkte sie, dass ihr das Lernen Spaß machte. Schon im zweiten Semester setzte sie sich ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollte ihren Bachelor noch mit 18 Jahren abschließen.

Die Matura legte sie schließlich im Juli 2026 ab. Nur drei Monate später hatte sie auch den Uni-Abschluss in der Tasche.

Die Bilder des Tages i ?

Studium und Matura gleichzeitig

Schule und Studium unter einen Hut zu bringen, erforderte einiges an Organisation. Als Externistin konnte sich Oberdünhofen ihre Lernzeiten allerdings selbst einteilen. "Ich habe ganz normal studiert und mich in den Phasen vor den Maturaprüfungen stärker auf die Schule konzentriert. Diese Flexibilität war für mich ideal", erzählt sie.

Auch ihre Freizeit ließ sie sich nicht nehmen. Die 18-Jährige engagiert sich bei der Landjugend, spielt steirische Harmonika, reist gerne und treibt Sport. "Man muss Prioritäten setzen, aber die Dinge, die man gerne macht, sollten immer Platz haben", betont sie.

Nächstes Studium bereits begonnen

Lange ausruhen will sich die junge Kärntnerin nicht. Seit Oktober studiert sie an der Universität Klagenfurt bereits das nächste Fach: Wirtschaft und Recht. Später möchte Oberdünhofen im internationalen Projektmanagement arbeiten. Auch die Gründung eines eigenen Unternehmens kann sie sich vorstellen.

Andere Jugendliche ermutigt sie, ebenfalls schon während der Schulzeit Uni-Lehrveranstaltungen auszuprobieren. Sie wünscht sich, dass mehr junge Menschen von dieser Möglichkeit erfahren.