i Das erste Date endete für eine Kärntnerin in einem Albtraum (Archivbild). Leserreporter Überraschende Wende Erstes Date dauerte tagelang, endete vor Gericht Fünf Tage verbrachte eine Kärntnerin mit ihrem Internet-Date. Dann ging sie ins Spital. Vor Gericht sorgte ein Gutachten für eine überraschende Wende. Von Österreich Heute 11.11.2026, 13:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als Internet-Flirt begann, endete vor Gericht! Ein 49-jähriger Deutscher musste sich am Landesgericht Klagenfurt wegen Vergewaltigung verantworten. Er soll einer 40-jährigen Kärntnerin beim ersten Date K.o.-Tropfen verabreicht und sie anschließend vergewaltigt haben. Der Mann bestritt die Vorwürfe vehement. Doch ein Gutachter sorgte im Prozess für eine überraschende Wende.

Erstes Date endet mit schweren Vorwürfen

Fast einen Monat lang hatten die beiden über ein Dating-Portal geschrieben und dabei auch sexuelle Fantasien ausgetauscht. Am 28. März trafen sie sich schließlich erstmals persönlich in der Wohnung des 49-jährigen Kraftfahrers.

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"Ich habe ihm gesagt, dass ich nur kuscheln will – wenn überhaupt", schilderte die Frau vor Gericht laut der "Kleinen Zeitung". Der Mann habe ihr ein Glas Wasser gegeben. Danach habe sie nicht mehr klar denken können.

"Es war ein Hochgefühl. Zum Sex habe ich klar nein gesagt, möglicherweise zwischendurch auch wieder ja. Ich wollte ihn wegstoßen, war kraftlos, wie ein Baby", berichtete die 40-Jährige in der "Kleinen Zeitung". Der Angeklagte schilderte die Situation völlig anders: "Sie wollte nur nicht an der Brust berührt werden, das war das einzige Tabu. Der Sex war einvernehmlich."

Frau bedankte sich für schöne Zeit

Besonders ungewöhnlich: Nach dem Sex verbrachten die beiden noch mehrere Tage miteinander. Sie gingen gemeinsam einkaufen und essen. Die Kärntnerin stellte ihrem Date sogar ihre Kinder und ihren Ex-Mann vor.

Anschließend lud sie den Deutschen zu sich nach Hause ein. Insgesamt verbrachten die beiden fast fünf Tage miteinander. In dieser Zeit kam es laut Aussage der Frau auch zu einvernehmlichem Sex. Zwischendurch schrieb sie dem Mann sogar: "Danke für die schöne Zeit".

Doch am 2. April änderte sich alles. Nachdem die 40-Jährige einen Joint geraucht hatte, wurde ihr plötzlich schlecht. Sie musste sich übergeben, schickte den Deutschen aus ihrer Wohnung und fuhr ins Krankenhaus. Dort wurden K.o.-Tropfen in ihrem Körper nachgewiesen.

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Polizei findet Schlafmittel

Nach der Anzeige durchsuchte die Polizei die Arbeitstasche des bislang unbescholtenen Mannes. Dabei fanden die Ermittler ein Schlafmittel, dessen Herkunft der 49-Jährige nicht erklären konnte. Allerdings handelte es sich dabei nicht um dieselbe Substanz, die im Urin der Frau nachgewiesen worden war.

Für eine weitere Überraschung sorgte die Kärntnerin selbst: Sie wollte ihre Anzeige später wieder zurückziehen. "Ich wusste nicht, ob ich mir etwas eingebildet habe", erklärte sie. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits aufgenommen.

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Gutachter bringt überraschende Wende

Im Prozess deutete zunächst einiges auf einen Freispruch hin. Doch dann kam die entscheidende Aussage eines Gutachters.

Die K.o.-Tropfen waren zwar nur in geringer Menge nachgewiesen worden. Medizinisch könne aber zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass die Substanz bereits fünf Tage zuvor verabreicht worden war.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi sprach den 49-Jährigen schließlich wegen Vergewaltigung schuldig und verhängte 30 Monate bedingte Haft. Der Angeklagte erbat sich Bedenkzeit. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig.