i Das Mädchen erhielt insgesamt vier Infusionen und starb im Krankenhaus, nachdem es erst spät medizinisch behandelt worden war. pixabay.com Arztprozess erneut vertagt Infusionen mit Katzenkralle – Tod von 14-Jähriger Nach dem Tod einer krebskranken Jugendlichen (14) steht ein Kärntner Arzt vor Gericht. Nun sagten weitere Gutachter aus. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 20:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Prozess gegen einen Kärntner Arzt wegen des Todes einer 14-jährigen Krebspatientin geht weiter – eine Entscheidung gibt es aber noch nicht. Am Mittwoch sagten am Landesgericht Klagenfurt drei weitere Sachverständige aus. Sie kritisierten die Infusionen des Mediziners einhellig als nicht fachgerecht. Die Verhandlung wurde erneut vertagt, in zwei Wochen soll es weitergehen, berichtet die "Kleine Zeitung".

Dem 68-jährigen Arzt wirft die Staatsanwaltschaft grob fahrlässige Tötung und die Gefährdung der körperlichen Sicherheit vor. Er soll die krebskranke Jugendliche mit Infusionen aus der Pflanze Katzenkralle behandelt und dabei Heilungsaussichten in Aussicht gestellt haben. Das Mädchen erhielt insgesamt vier Infusionen und starb im Krankenhaus, nachdem es erst spät medizinisch behandelt worden war.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Er habe die Eltern zu einer Biopsie gedrängt und keine Heilung versprochen. Die Verantwortung für den späten Krankenhausbesuch sieht er nicht bei sich.

Gutachter sehen Risiken durch Infusionen

Bei der Verhandlung am Mittwoch standen auch die Infusionen im Zusammenhang mit einem zweiten Todesfall im Mittelpunkt. Ein weiterer Patient soll nach einer Behandlung mit Pflanzentinkturen einen Herz- und Hirninfarkt erlitten haben. Die Sachverständigen erklärten, solche nicht fachgerecht verabreichten Infusionen könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit Unverträglichkeiten, Blutgerinnsel und schwere körperliche Reaktionen auslösen.

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Einen Zusammenhang zwischen der Infusion und dem Herz- beziehungsweise Hirninfarkt hielten die Experten für hoch wahrscheinlich. Dass die Behandlung auch den Tod des Mannes knapp vier Monate später verursacht habe, konnten sie allerdings nicht bestätigen. Der Patient sei bereits ein Hochrisikopatient für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gewesen.

Tausende Patienten betroffen

Laut Anklage soll der Arzt zwischen Mai 2007 und Mai 2025 zumindest 6.550 Menschen durch seine Behandlungsmethoden gefährdet haben. Er soll ihnen Pflanzenextrakte und andere Essenzen intravenös verabreicht haben, obwohl diese nur als Nahrungsmittel zugelassen waren. Die Staatsanwaltschaft kritisierte zudem Verunreinigungen in den Infusionslösungen.

Der Mediziner weist sämtliche Vorwürfe zurück. Das Verfahren wird in zwei Wochen am Landesgericht Klagenfurt fortgesetzt. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt die Unschuldsvermutung.