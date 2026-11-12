i Die Unternehmerin muss für ein gepostetes Video ordentlich blechen. iStock Saftige Rechnung für Musik Insta-Clip soll Kärntnerin plötzlich 26.000 Euro kosten Ein harmloses Instagram-Video wurde für eine Kärntner Pferdepensions-Besitzerin zur teuren Falle. Wegen eines Songs sollte sie 26.000 Euro zahlen. Von Christian Tomsits 12.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das bekannte Titellied der Zeichentrickserie Wickie wurde für eine Kärntnerin zur brutalen Kostenfalle: Die Pferdepensionsbetreiberin Monique P. hatte vor 2-3 Jahren ein vermeintlich harmloses Instagram-Video gepostet und mit "Hey, Hey Wickie" unterlegt. Und vor Kurzem flatterte ihr jetzt eine saftige Anwaltsforderung über unglaubliche 26.000 Euro ins Haus!

"Ich dachte zuerst, es wäre ein Fake, da es per E-Mail kam und habe es dann einem befreundeten Polizisten gezeigt. Dieser schickte mich sofort zu einem Anwalt", schildert die Unternehmerin gegenüber "5 Minuten" das finanzielle Fiasko, dass sie wie eine Wikingerkeule traf.

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Das Problem: P. hatte den Song auf ihrem geschäftlichen Instagram-Account verwendet – und dafür fehlte ihr die entsprechende Musiklizenz. Besonders bitter: Das Lied war ihr von der Social-Media-Plattform sogar als erste Option vorgeschlagen worden.

Aus 26.000 Euro wurden 6.366,92 Euro

Erlaubt war das dennoch nicht: "Mittlerweile weiß ich, dass RF (Rights-Free) daneben stehen muss, damit ich es lizenzfrei benutzen darf", erkannte sie ihren Fehler jedoch zu spät. Dank anwaltlicher Hilfe konnte die Kärntnerin die horrende Forderung zumindest ein wenig nach unten drücken. Doch auch die endgültige Rechnung von 6.366,92 Euro hat es in sich. Die Betroffene ist bei weitem nicht der einzige Fall.

Die Bilder des Tages i ?

Jetzt warnt die Unternehmerin auch andere vor der kostspieligen Musikfalle. Gegenüber "Heute" erklärte sie: "Bitte lernt aus meinem Fehler! Ein einziges Lied kann richtig teuer werden."