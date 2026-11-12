i Der Baum fiel direkt auf die Straße. Feuerwehr Steindorf Kurioser Einsatz Biber fällt Baum auf Straße – Feuerwehr muss anrücken Ein Biber sorgte am Donnerstag in Kärnten für einen Feuerwehreinsatz. Das Tier hatte offenbar einen Baum angenagt, der auf eine Straße stürzte. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 10:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Steindorf am Ossiacher See! In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (12. November) heulten in der Kärntner Gemeinde die Sirenen. Der Grund: Ein umgestürzter Baum blockierte die L50 Bleistätter Moor Straße.

Die Florianis rückten umgehend aus, um das Hindernis von der Fahrbahn zu entfernen. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass dafür weder schweres Gerät noch Maschinen notwendig waren. Der Baum konnte kurzerhand von der Straße geräumt werden.

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Biber dürfte Baum gefällt haben

Doch wie war der Baum überhaupt auf die Fahrbahn gekommen? Die Einsatzkräfte entdeckten kurz darauf eine tierische Spur. Offenbar hatte ein fleißiger Biber den Stamm angenagt und den Baum damit schließlich zu Fall gebracht.

Glücklicherweise ging der ungewöhnliche Zwischenfall glimpflich aus. Weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden, auch Sachschäden wurden keine gemeldet.

Nach rund 20 Minuten war der Einsatz bereits wieder beendet. Neben der Feuerwehr Steindorf stand auch die Polizei Bodensdorf im Einsatz. Der mutmaßliche Verursacher war zu diesem Zeitpunkt allerdings längst verschwunden.