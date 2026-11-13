Pensionist (86) bittet Dieb selbst in Wohnung herein

Ein vermeintlich hilfsbereiter Autofahrer hat einen 86-jährigen Pensionisten in Klagenfurt um mehrere hundert Euro gebracht. Der ältere Mann war am Freitag gegen 10.30 Uhr zu Fuß unterwegs und hatte zuvor bei einer Bank Bargeld abgehoben.
Dort sprach ihn ein Unbekannter an und bot ihm an, ihn mit dem Auto nach Hause zu bringen. Der Pensionist nahm das Angebot an und zeigte dem Mann den Weg zu seinem Wohnhaus.
Als die beiden beim Haus ankamen, lud der 86-Jährige den hilfsbereiten Fremden auch noch hinein. Doch der Besuch nahm eine unerwartete Wendung.
Der Unbekannte fragte den Pensionisten, wie viel Geld er bei sich habe. Daraufhin legte der Kärntner seine Geldbörse auf den Küchentisch. In einem unbeobachteten Moment griff der Besucher zu, nahm mehrere hundert Euro aus der Brieftasche und flüchtete aus dem Haus.