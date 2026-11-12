i Bald ist Klagenfurt wieder in Weihnachtsstimmung. (Archivbild) iStock / Harald Florian Advent-Hit in Kärnten Christkindlmarkt in Klagenfurt – das ist heuer anders Einer der beliebtesten Adventmärkte öffnet am Samstag. Heuer gibt es nicht nur neue Stände, sondern auch eine Änderung, die Besucher freuen dürfte. Von Österreich Heute 12.11.2026, 17:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Klagenfurt laufen die letzten Vorbereitungen für die Adventzeit auf Hochtouren. Am Neuen Platz steht bereits der geschmückte Christbaum, rundherum werden Hütten aufgebaut und Lichter installiert. Am Samstag, dem 14. November, startet der traditionelle Christkindlmarkt.

Laut einer aktuellen Umfrage des Handelsverbands zählt der Markt zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten Österreichs. Auch heuer sollen wieder zahlreiche Besucher in die Kärntner Landeshauptstadt gelockt werden.

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50 Stände und neue Öffnungszeiten

Insgesamt 50 Händler, Gastronomen und Schausteller sind heuer vertreten, darunter drei neue Standbetreiber, berichtet die "Kleine Zeitung". Angeboten werden unter anderem Weihnachtsdekoration, handgefertigte Geschenke, Wintermode sowie Speisen und Getränke.

Eine wichtige Neuerung gibt es bei den Öffnungszeiten: Statt wie bisher von 10 bis 19 Uhr ist der Christkindlmarkt nun täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Gastronomie und Handel dürfen ihre Stände sogar bis 23 Uhr offen halten. Die Anpassung erfolgte laut Stadt auf Wunsch der Standbetreiber und Besucher.

Musik, Wichtelwerkstatt und Adventbräuche

Für weihnachtliche Stimmung sorgt ein umfangreiches Musikprogramm. An insgesamt 26 Tagen, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, treten verschiedene Künstler auf der großen Bühne auf. Vormittags dürfen auch Kindergärten und Schulen die Bühne für ihre Weihnachtsaufführungen nutzen.

Die Bilder des Tages i ?

Für Kinder gibt es an Samstagen und Sonntagen von 14 bis 16 Uhr eine betreute Wichtelwerkstatt zum Basteln. Am 26. November steht außerdem das traditionelle Adventkranzbinden mit anschließender Segnung auf dem Programm.

Christbaumlichter werden eingeschaltet

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, dem 14. November, um 18 Uhr statt. Dabei werden auch die Lichter des großen Christbaums am Neuen Platz eingeschaltet.

Am 24. Dezember hat der Markt von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Nach Weihnachten ist noch nicht Schluss: Vom 27. bis 31. Dezember verwandelt sich der Christkindlmarkt in einen Silvestermarkt.

Stadt hofft auf mehr Besucher

Neben dem Markt am Neuen Platz gibt es heuer weitere Adventangebote in Klagenfurt, darunter den Christkindlmarkt am Domplatz, das "Hafenknistern" im Lendhafen und den Weihnachtszauber am Alten Platz.

Tourismusvertreter hoffen zudem, dass die neue Koralmbahn zusätzliche Gäste nach Klagenfurt bringt. Auch von der Flugverbindung nach Köln verspricht man sich weitere Besucher.