i Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kontert die Kritik von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Heute Jetzt fliegen die Fetzen "Kein Recht" – Ludwig geht jetzt frontal auf Kickl los Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kontert die Kritik von FPÖ-Chef Herbert Kickl und wirft ihm vor, sich vor Verantwortung gedrückt zu haben. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schaltet sich in den Streit um die Steuerpolitik von Finanzminister Markus Marterbauer ein. Dabei nimmt er FPÖ-Chef Herbert Kickl ins Visier und wirft ihm vor, sich vor politischer Verantwortung gedrückt zu haben.

Auslöser ist die jüngste Kritik des FPÖ-Chefs an der ÖVP. Kickl hatte der Volkspartei vorgeworfen, sich über die SPÖ zu beschweren, obwohl sie diese selbst als Koalitionspartner gewählt habe. Ludwig lässt diese Aussagen nicht unkommentiert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Es ist leicht, von der Seitenlinie zu kommentieren. Herbert Kickl hatte den Auftrag zur Regierungsbildung, und er hat ihn zurückgelegt, als es ernst wurde. Verantwortung zu übernehmen heißt, auch unpopuläre Entscheidungen zu tragen. Das gilt gerade in Zeiten, in denen der Bundeshaushalt konsolidiert werden muss", stellt er gegenüber "Heute" klar.

Ludwig legt gegen Kickl nach

Der Wiener Bürgermeister verteidigt zudem die Bemühungen der Bundesregierung, Lösungen für die angespannte Budgetsituation zu finden. Dabei gehe es auch darum, wie die finanziellen Lasten verteilt werden.

"Die Bundesregierung ringt um tragfähige Lösungen. Dazu gehört auch die Frage, wer welchen Beitrag leistet. Das verdient Sachlichkeit und Gesprächsbereitschaft, denn dafür sind wir gewählt", so der SPÖ-Stadtchef weiter.

Die Bilder des Tages i ?

Zum Abschluss richtet Ludwig eine weitere Spitze gegen den Freiheitlichen: "Wer sich dieser Arbeit entzieht, hat kein Recht, sie anderen vorzuhalten. Wien steht zu seiner Verantwortung und arbeitet an Lösungen statt an Zurufen."

Kickl bezeichnet ÖVP als "Heuchler"

Zuvor hatte Kickl die Volkspartei wegen ihrer Kritik an Marterbauer attackiert. "Wer hat sich eigentlich zum eigenen Machterhalt die Marxisten-SPÖ als Koalitionspartner ausgesucht und mit Marterbauer zwei riesige Belastungspakete gegen die Österreicher geschnürt? Genau, die ÖVP, die jetzt jeden Tag darüber jammert. Was für Heuchler!", wetterte der blaue Parteiobmann.

Hintergrund ist Marterbauers Vorschlag, die Flugabgabe für Business- und First-Class-Passagiere zu erhöhen. ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer kritisierte die Idee und sprach von "Klassenkampf und neuen Abgabenfantasien". Auch die ÖVP-Landeshauptleute Thomas Stelzer und Johanna Mikl-Leitner hatten sich zuletzt gegen Marterbauers Steuerpläne ausgesprochen.