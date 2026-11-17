i Burgenland-Chef Hans Peter Doskozil Landesmedienservice "Glaubwürdiger Neustart" Doskozil: "Babler-Aus auch als Minister ist notwendig!" Im "Heute"-Talk spricht Burgenland-Chef Doskozil nun aus, was viele hinter vorgehaltener Hand in der SPÖ fordern: Bablers Aus auch als Minister. Von Clemens Oistric 17.11.2026, 17:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eineinhalb Monate sind seit dem Krisentreffen der SPÖ-Länderchefs mit Noch-Parteichef Andreas Babler ins Land gezogen. Als "Aufpasser" wurden ihm damals – wie ausführlich berichtet – Klubchef Philip Kucher und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner zur Seite gestellt.

Auf den Parteikanälen ist Babler seither mit Social-Media-Verbot belegt. Sein Konterfei von der SPÖ-Homepage und der Parteizentrale in der Löwelstraße ist zwar verschwunden, doch im Ministerrat sitzt er weiter neben Kanzler Stocker. Für die SPÖ verhandelt in der Koordinierungsrunde zuvor weiter seine linke Hand Sandra Breiteneder (samt Standleitung in den ÖGB) und Staatssekretärin Michaela Schmidt.

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Auch Seltenheim in Kritik

Das stößt mittlerweile vielen in der Partei sauer auf: "Wie sollen wir uns in Umfragen jemals erholen, wenn genau die Personen einfach weiter auf ihren Sesseln sitzen, die die SPÖ in diese Lage gebracht haben", sagt ein roter Funktionär. Das beginne mit der Regierungsriege und ende in der Löwelstraße, wo "Bablers Vertrauter Seltenheim weiter schalten und walten kann, wie er möchte und nun sogar eine eigene PR-Kraft bewilligt bekam".

Doskozil: "Babler-Aus ist notwendig"

Was viele hinter vorgehaltener Hand erzürnt, spricht jetzt Burgenlands Landeshauptmann als erster Spitzenfunktionär auch offen aus. Auf Nachfrage von "Heute" fordert Hans Peter Doskozil ausdrücklich den vollständigen Rückzug von Andreas Babler – auch aus seinen Ministerämtern. Für Doskozil ist dieser Schritt "notwendig für einen glaubwürdigen Neustart der Partei" und müsste entsprechend dem im Oktober vereinbarten Zeitplan zur Übergabe des Parteivorsitzes und der Vizekanzler-Funktion umgesetzt werden.

"Ich kenne keinen Funktionär im Burgenland und darüber hinaus, der einen faulen Kompromiss und ein Hinauszögern der nötigen Schritte gutheißen würde. Zur personellen Neuaufstellung gehört auch, dass Andreas Babler aus allen Regierungsämtern gehen muss. Der vereinbarte Zeitplan für die Neuaufstellung muss halten. Wenn das gewährleistet ist, werde ich – wie beim Ländertreffen zugesagt – auch wieder in die Gremien der Bundespartei zurückkehren", so der burgenländische Landeshauptmann im "Heute"-Gespräch.

„Das Burgenland wird eine Verschiebung der Spitalskompetenzen zum Bund nicht mittragen.“ Hans Peter Doskozil Landeshauptmann Burgenland (SPÖ)

Klartext spricht Doskozil auch angesichts jüngst kolportierter Pläne, bundesweit geplante Ärztezentren als "Gesundheitskliniken" zu etikettieren und damit möglicherweise die Schließung kleinerer Spitäler zu legitimieren: "Ich habe sowohl bei der Landeshauptleutekonferenz als auch bei der Gesundheitsreferenkonferenz klargestellt, dass das Burgenland eine Verschiebung der Spitalskompetenzen zum Bund nicht mittragen wird. Wir haben kein Vertrauen, dass damit nicht letztlich auch Schließungen kleinerer Spitäler vorbereitet werden."

Dosko-Kampfansage an Schumann

Laut dem SPÖ-Granden brauche es "eine offene Diskussion über die langfristige und faire Finanzierung des Gesundheitssystems nach dem Prinzip 'Geld folgt Leistung'".

Die Bilder des Tages i ?

Eine Kampfansage Richtung Bund gibt es einmal mehr beim Thema Spitalsstandorte: "Die neue Parteispitze und die Gesundheitsministerin wissen, dass ich mich mit aller Konsequenz gegen jede Verschlechterung der Gesundheitsversorgung der burgenländischen Bevölkerung stellen werde."