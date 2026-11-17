i Um die Milliardenzuschüsse des Bundes zu den Pensionen ist ein handfester Streit entbrannt. iStock Korosec: "Panikmache" Pensions-Milliarden: Seniorenchefin platzt der Kragen Nach "Heute"-Artikel über Berechnungen der Agenda Austria zu Milliardenloch bei den Pensionen, schlägt Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec zurück. Von Angela Sellner 17.11.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

34,1 Milliarden Euro muss der Staat heuer ins Pensionssystem zuschießen, satte 94 Millionen Euro pro Tag. Wie "Heute" berichtete, werden laut Berechnungen des ThinkTanks Agenda Austria am 17. November ("Tag der Pensionslücke") rechnerisch sämtliche Lohnsteuereinnahmen aufgebraucht, um das Pensionsloch zu stopfen.

Aufgrund der demographischen Entwicklung – der Bevölkerungsanteil über 65 wächst stark – werde die Lücke tendenziell in den nächsten Jahren noch größer, müsse der Staat noch höhere Milliardensummen aus dem Budget dafür stemmen, erklärt Agenda-Austria-Ökonom Dénes Kucsera. Eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters etwa auf 67 sei unausweichlich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Rechenspielerei"

Scharfer Gegenwind kommt jetzt von Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec (ÖVP). Sie hält die Berechnung für irreführend. "Der Tag der Pensionslücke ist eine Rechenspielerei, aber keine Kostenwahrheit", kritisiert Korosec gegenüber "Heute".

Die Darstellung sei darauf ausgelegt, dramatisch zu wirken. "Das ist ein Bild, das die Menschen verunsichert, statt sie zu informieren."

Nicht alles Pensionsausgaben

Korosecs Vorwurf: Ein großer Teil der Summe, die als "Pensionsloch" präsentiert werde, seien gar keine Pensionen. Etwa die Ausgleichszulage für Menschen mit besonders niedrigen Pensionen, Kindererziehungszeiten oder Rehabilitationskosten für Berufstätige.

"Das ergibt insgesamt 3,5 Milliarden Euro – und die in die Pensionskosten einzurechnen, ist absurd", so Korosec. Laut Berechnungen des Seniorenbundes gehöre knapp ein Viertel der ausgewiesenen Kosten gar nicht zu den eigentlichen Pensionsausgaben.

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec (ÖVP) widerspricht Berechnungen der Agenda Austria zur Pensionslücke. Denise Auer

„Nach Berechnungen des Seniorenbundes gehören knapp 25 Prozent der Kosten nicht in den Pensionstopf.“ Ingrid Korosec (ÖVP) Präsidentin des Seniorenbunds

"Lohnsteuervergleich hinkt"

Auch den Vergleich mit der Lohnsteuer lässt die Seniorenvertreterin nicht gelten. Der Bundeszuschuss zu den Pensionen werde schließlich aus dem gesamten Budget finanziert und nicht ausschließlich aus der Lohnsteuer.

"Man könnte den Zuschuss genauso gut gegen die Umsatzsteuer rechnen und käme zu einem anderen Tag", argumentiert Korosec. Außerdem würden auch Pensionisten Lohnsteuer auf ihre Pensionen zahlen und damit selbst zur Finanzierung staatlicher Leistungen beitragen.

Die Pensionen der Arbeiter und Angestellten seien zudem weitgehend durch die Beiträge gedeckt. "Der Zuschuss des Bundes betrifft vor allem Früh- und Invaliditätspensionen und die Sozial- und Gesundheitsmaßnahmen, die im Pensionstopf abgebildet werden", sagt Korosec. Die reinen Pensionsausgaben würden rund ein Fünftel der Bundesausgaben ausmachen.

„Mir geht es nicht darum, Herausforderungen zu leugnen. Das System muss an die geänderte Lebensrealität angepasst werden.“ Ingrid Korosec Präsidentin des Seniorenbunds

Die Bilder des Tages i ?

Dass das Pensionssystem vor Herausforderungen steht, bestreitet die Seniorenbund-Chefin nicht. "Das System muss an die geänderte Lebensrealität angepasst werden. Dazu brauchen wir eine ideologiefreie Diskussion über alle Parteien hinweg, mit Fachleuten, die auf Fakten beruht", so Korosec.

Ihr Appell: "Alarmismus und Panikmache nützen weder den Älteren noch den Jüngeren. Sie machen beiden Angst. Was wir brauchen, ist Kostenwahrheit."