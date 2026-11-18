i Zwischen 2021 und 2025 wurden in Niederösterreich bei knapp 350 Verkehrsunfällen auf erfassten Schulwegen insgesamt 375 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren verletzt. NLK Burchhart Gefahr in der Dunkelheit 25 Meter Sicht! Landbauer warnt vor Gefahr im Verkehr Dunkle Kleidung kann im Straßenverkehr lebensgefährlich werden. Niederösterreich startet jetzt eine neue Sicherheitskampagne mit dem ÖAMTC. Von Victoria Carina Frühwirth 18.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade in der dunklen Jahreszeit kann die richtige Kleidung über Leben und Tod entscheiden. Wer im Straßenverkehr schlecht sichtbar ist, wird von Autofahrern oft erst im letzten Moment erkannt. Niederösterreichs Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) will deshalb gemeinsam mit dem ÖAMTC aufrütteln.

Mit der neuen Verkehrssicherheitskampagne "Schön, dich zu sehen! Mach dich sichtbar – für dich und für andere" sollen vor allem Kinder und Jugendliche besser vor Unfällen geschützt werden.

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Dunkle Kleidung wird zur Gefahr

Wie gefährlich schlechte Sichtbarkeit tatsächlich ist, zeigen Zahlen einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) aus dem Jahr 2022. Dunkel gekleidete Fußgänger werden im Abblendlicht eines Autos erst aus rund 25 Metern erkannt. Bei heller Kleidung sind es immerhin 40 Meter. Wer hingegen Reflektoren trägt, kann bereits aus bis zu 140 Metern Entfernung gesehen werden. Das ist mehr als die fünffache Distanz.

"25, 40 oder 140 Meter – das ist ein gewaltiger Unterschied. Reflektierende Materialien können entscheidende Sekunden und damit wertvolle Reaktionszeit schaffen", betont Landbauer. Der FPÖ-Politiker appelliert deshalb, besonders bei Dunkelheit auf helle Kleidung, Reflektoren und funktionierende Fahrradlichter zu achten.

375 Kinder auf Schulwegen verletzt

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer. Zwischen 2021 und 2025 wurden in Niederösterreich bei knapp 350 Verkehrsunfällen auf erfassten Schulwegen insgesamt 375 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren verletzt. Im selben Zeitraum kam auf diesen Schulwegen jedoch kein Kind dieser Altersgruppe ums Leben. Trotzdem sieht Landbauer Handlungsbedarf. "Unsere Kinder sollen sicher zur Schule, zum Kindergarten und wieder nach Hause kommen", stellt der Verkehrslandesrat klar.

v.l.n.r.: Sunsanna Hauptmann, Udo Landbauer, Matthias Grabner NLK Burchhart

Bereits im Kindergarten setzt das Land deshalb auf Verkehrserziehung. Mit der Initiative "Toni – der Verkehrsfuchs" wurden bisher 5.190 Kinder bei 116 Verkehrszaubershows erreicht. Das Angebot soll im kommenden Jahr ausgeweitet werden.

Auch E-Scooter im Visier

Zusätzlich wird das Radfahrtraining ausgebaut. Im Schuljahr 2026/2027 sind 70 Kurse für bis zu 2.000 Volksschulkinder geplant. Schon jetzt erreicht das allgemeine Radkursangebot des Landes jährlich mehr als 9.500 Kinder.

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Zunehmend Sorgen bereiten auch E-Scooter. Unfälle mit den elektrisch betriebenen Rollern können schwere Folgen haben, besonders Kinder und Jugendliche sind betroffen. Das Land arbeitet deshalb an neuen Konzepten zur Unfallprävention. Auch die Polizei mahnt zur Vorsicht. Bei schlechter Sicht müssten Autofahrer ihre Geschwindigkeit unbedingt den Verhältnissen anpassen. Bei Kontrollen stehe dabei laut Polizei vor allem die Aufklärung im Vordergrund.

Gemeinden sollen Schulwege sicherer machen

Neben der neuen Kampagne setzt Niederösterreich auf konkrete Maßnahmen vor Ort. Dazu zählen sichere Schulwege, Elternhaltestellen und der sogenannte SchulGehBus, bei dem Kinder gemeinsam auf geprüften Routen zu Fuß zur Schule gehen. "Verkehrssicherheit entscheidet sich ganz konkret vor Ort – auf dem Weg zur Schule, an einer unübersichtlichen Kreuzung oder vor dem Kindergarten", erklärt Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin der Radland GmbH.

Die Bilder des Tages i ?

Die wichtigste Botschaft der Kampagne ist dabei recht einfach: Schon ein kleiner Reflektor am Rucksack oder an der Jacke kann dafür sorgen, dass Autofahrer Fußgänger deutlich früher erkennen. Und genau diese zusätzlichen Meter können im Ernstfall entscheidend sein.