i Helga Krismer, Die Grünen Niederösterreich, über Ardo Die Grünen Niederösterreich, "Heute" Streit um 190 Jobs Ardo-Aus: Grüne fordern Vertragsstopp bei Supermärkten Grünen-Chefin Helga Krismer macht im Streit um das Ardo-Aus Druck. Handelsketten sollen neue Verträge mit dem Tiefkühlkonzern stoppen. Von Victoria Carina Frühwirth 18.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) sorgt weiter für Wirbel. Rund 190 Mitarbeiter verlieren bis Ende August 2027 ihren Job, dazu kommen etwa 50 Leiharbeitskräfte. Nach sieben gescheiterten Verhandlungsrunden über einen Sozialplan ist der Streit mittlerweile vor Gericht gelandet – "Heute" berichtete. Jetzt schalten sich auch die Grünen ein und erhöhen den Druck auf den belgischen Tiefkühlkonzern.

Grüne wollen Druck auf Handelsketten machen

Niederösterreichs Grünen-Chefin Helga Krismer fordert jetzt Konsequenzen. Sie nimmt dabei vor allem die großen Handelsketten ins Visier. Spar, REWE, Hofer und Lidl sollen laut Krismer keine neuen Verträge mit Ardo abschließen, solange es keinen fairen Sozialplan und eine vernünftige Arbeitsstiftung für die Betroffenen gibt.

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"Wer Mitarbeiter eiskalt vor die Tür setzt wie Ardo in Groß-Enzersdorf, muss es spüren", so Krismer. Die Kunden würden auf den Verpackungen nicht erkennen, welche Produkte konkret aus Groß-Enzersdorf stammen. Die Handelsketten wüssten das hingegen sehr genau.

"Es geht um die Existenz"

Die Grünen-Politikerin findet deutliche Worte: "Für diese Familien geht es um die Existenz, nicht um Erbsenzählerei." Seit der angekündigten Schließung herrsche unter den Beschäftigten große Unsicherheit.

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Besonders brisant: Laut Gewerkschaft sollen einzelne Mitarbeiter aus dem bisher angebotenen Sozialplan lediglich rund 800 Euro erhalten. Insgesamt bietet Ardo laut Betriebsrat knapp vier Millionen Euro. Der Konzern bezeichnet seinen Vorschlag hingegen als fair und ausgewogen.

Streit liegt jetzt vor Gericht

Nachdem auch die siebente Verhandlungsrunde gescheitert war, haben Betriebsrat und Gewerkschaften am Montag, 16. November, einen Antrag beim Landesgericht Korneuburg eingebracht. Damit soll ein Schlichtungsverfahren erreicht werden. Krismer fordert neben einer finanziellen Absicherung auch eine Arbeitsstiftung, die den Betroffenen Weiterbildungen und neue berufliche Chancen ermöglicht. Ihr Ziel: Die rund 190 Mitarbeiter sollen 2027 nicht nur eine Kündigung in der Hand halten, sondern auch eine Perspektive für ihr weiteres Berufsleben.

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Ob die großen Handelsketten tatsächlich auf neue Verträge mit Ardo verzichten werden, ist derzeit offen.