i Die Kundinnen und Kunden standen bis in den Stadtpark hinein Schlange für den beliebten Weihnachtsgutschein. Stadt Wiener Neustadt/Weller Spar-Fieber in Wiener Neustadt Ansturm auf Rabatt-Aktion – alle Gutscheine sind weg Ein großer Andrang und am Ende kein einziger Gutschein mehr übrig: Die Weihnachtsgutscheine in Wiener Neustadt waren am Abend restlos ausverkauft. Von Elena Lick 18.11.2026, 12:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon mehr als eine Stunde vor Verkaufsstart bildeten sich am Dienstag, dem 17. November lange Warteschlangen vor den Kasematten in Wiener Neustadt. Die Menschen standen bis in den Stadtpark, um sich die begehrten Weihnachtsgutscheine zu sichern.

Am Abend war dann Schluss: Alle 100.000 Gutscheine im Gesamtwert von einer Million Euro waren restlos ausverkauft.

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Weihnachts-Sparaktion in Wiener Neustadt i ?

Die Stadt übernimmt bei der Aktion 20 Prozent des Gutscheinwerts und steuert damit insgesamt 200.000 Euro bei.

Bürgermeister freut sich über Ansturm

"Es ist jedes Jahr aufs Neue eine große Freude zu sehen, wie viele Menschen schon in der Früh in die Kasematten kommen, um sich ihre Weihnachtsgutscheine zu sichern", erklärte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). Für ihn sei die Aktion eine "absolute Win-win-Situation".

Wer einen Gutschein ergattert hat, kann diesen in teilnehmenden Geschäften, Lokalen und Dienstleistungsbetrieben in der Wiener Neustädter Innenstadt einlösen. Die Betriebe sind mit entsprechenden Aufklebern oder Aufstellern gekennzeichnet.