i Wie berichtet, hatte die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) im Oktober angekündigt, sich nach dem Schuljahr 2026/27 aus wirtschaftlichen Gründen zurückzuziehen. Google Street View Klosterneuburg-Kritzendorf Schul-Aus für 143 Kinder: Jetzt gibt es Rettungsplan 143 Kinder bangen um ihre Schule in Kritzendorf. Nach dem angekündigten Aus gibt es jetzt Hoffnung: Der bisherige Betreiber könnte doch bleiben. Von Victoria Carina Frühwirth 18.11.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Hoffnung für 143 Kinder und ihre Eltern in Klosterneuburg-Kritzendorf (Bezirk Tulln)! Der Privatvolksschule droht nach dem laufenden Schuljahr das Aus – "Heute" berichtete. Doch jetzt zeichnet sich eine überraschende Wende ab: Der bisherige Schulerhalter könnte den Standort doch noch mindestens vier Jahre weiterführen.

Wie berichtet, hatte die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) im Oktober angekündigt, sich nach dem Schuljahr 2026/27 aus wirtschaftlichen Gründen zurückzuziehen. Hintergrund sind sinkende Schülerzahlen, die den Betrieb zunehmend unrentabel machen.

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Eltern nach Schul-Aus völlig geschockt

Für die betroffenen Familien war die Nachricht ein Schock. Besonders hart traf es Eltern, deren Kinder erst im September eingeschult worden waren. "Wir waren total geschockt, als wir drei Wochen nach Schulbeginn davon erfahren haben. Am schlimmsten ist es natürlich für die ersten Klassen, die gerade erst begonnen haben", schilderte Nina Holzinger, Obfrau des Elternvereins, gegenüber dem "ORF NÖ".

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Die Eltern wollten das Aus nicht kampflos hinnehmen. Mit der Initiative "PVS Kritzendorf bleibt" machten sie gegen die drohende Schließung mobil. Bereits mehr als 1.200 Menschen unterstützten den Kampf um den Schulstandort.

Krisengipfel bringt überraschende Wende

Am Dienstag, 17. November, lud Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) schließlich alle Beteiligten zu einem Gespräch ins Klosterneuburger Rathaus. Mit dabei waren Vertreter des Grundstückseigentümers, des Instituts Österreichischer Orden (IÖO), des bisherigen Schulerhalters VOSÖ, des Elternvereins sowie Vizebürgermeisterin Maria Theresia Eder.

Das Ergebnis macht Hoffnung: Die VOSÖ könnte die Privatvolksschule nun doch zumindest für die nächsten vier Jahre weiterbetreiben. Das wäre eine bemerkenswerte Kehrtwende. Noch vor wenigen Tagen hatte der bisherige Betreiber eine Fortführung ausgeschlossen.

Finanzierung noch völlig offen

Fix ist die Rettung allerdings noch nicht. Bereits Anfang kommender Woche sollen weitere Gespräche mit der Stadtgemeinde stattfinden. Dabei geht es vor allem um die Finanzierung des laufenden Schulbetriebs.

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Schon zuvor hatte Kaufmann klargestellt, dass eine Übernahme durch die Gemeinde mit erheblichen Kosten verbunden wäre. "Für die Gemeinde wären das natürlich enorme Mehrkosten, die wir nicht budgetiert haben", erklärte er gegenüber dem "ORF NÖ". Auch andere mögliche Betreiber waren bereits im Gespräch. Unter anderem hatten sich die Stella-Schulen den Standort angesehen. Ob diese Möglichkeit weiterverfolgt wird, ist derzeit offen.

Entscheidung drängt - Einschreibung steht bevor

"Ziel ist es, weiterhin eine langfristige Lösung für den Schulbetrieb einer Privatschule in Kritzendorf zu gewährleisten", erklärt Bürgermeister Kaufmann nach dem jüngsten Gespräch. Er bedankt sich bei allen Beteiligten für den konstruktiven Austausch. Viel Zeit bleibt allerdings nicht. Bereits im Jänner 2027 steht die nächste Schuleinschreibung an. Bis Jahresende soll deshalb Klarheit über die Zukunft des Standorts herrschen.

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Für die 143 Kinder und ihre Eltern heißt es damit weiter zittern. Doch während vor wenigen Tagen noch alles nach Abschied aussah, gibt es jetzt zumindest wieder eine konkrete Perspektive: Ihre Schule könnte bleiben – sogar mit dem bisherigen Betreiber.